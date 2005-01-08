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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۳۱

زندگي لن كورتيس فيلم مي شود

زندگي " لن كورتيس" ، چهره آشناي موسيقي جهان به فيلم تبديل مي شود.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلم براساس كتابي كه توسط همسر وي " دبورا " به رشته تحريردرآورده ساخته مي شود و" لمس ازدوردست " نام دارد.
" توني ويلسون "كه مديريت شركت ضبط " جوي ديويژن " رابرعهده دارد پذيرفت كه به عنوان توليد كننده اين اثرحاضرشود.
" لن كورتيس" درسال 1980 دست به خود كشي زد ودرسن 23 سالگي درگذشت . نظرات بسياري پيرامون خود كشي اين خواننده شنيده مي شود واين فيلم درصدد است كه به بررسي اين ايده ها بپردازد." آنتون كوربيجن"كارگرداني اين اثررا برعهده دارد .

کد مطلب 146295

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