زندگي لن كورتيس فيلم مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلم براساس كتابي كه توسط همسر وي " دبورا " به رشته تحريردرآورده ساخته مي شود و" لمس ازدوردست " نام دارد.

" توني ويلسون "كه مديريت شركت ضبط " جوي ديويژن " رابرعهده دارد پذيرفت كه به عنوان توليد كننده اين اثرحاضرشود.

" لن كورتيس" درسال 1980 دست به خود كشي زد ودرسن 23 سالگي درگذشت . نظرات بسياري پيرامون خود كشي اين خواننده شنيده مي شود واين فيلم درصدد است كه به بررسي اين ايده ها بپردازد." آنتون كوربيجن"كارگرداني اين اثررا برعهده دارد .