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۱ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۵

دوست‌حسینی به مهر خبرداد:

پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان/ نامه غضنفری به بهمنی

پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان/ نامه غضنفری به بهمنی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین اعتبار 50 میلیارد تومان اعتبار برای پوشش نوسانات نرخ ارز خبرداد و گفت: چنانچه این سرمایه تامین شود، تا 5 برابر آن به صورت ارزی، تعهد پوشش نوسانات نرخ ارز را ایجاد خواهیم کرد.

کاظم دوست‌حسینی در گفتگو با مهر در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش نوسانات نرخ ارز را از مدت‌ها قبل آغاز کرده و قرار بود این کار از تابستان امسال اجرایی شود؛ این درحالی است که از نظر صندوق ضمانت صادرات، تمام راهکارها و تمهیدات برای این موضوع دیده شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: هم اکنون صندوق منتظر کمک بانک مرکزی است تا این کار را عملیاتی کند، اما هم اکنون چند ماهی است که علیرغم وعده بانک مرکزی برای در اختیار گذاشتن منابع ریالی، هنوز این موضوع محقق نشده است.

وی تصریح کرد: به محض اینکه این منابع مالی تامین شود، این آمادگی وجود دارد تا 5 برابر منابع ریالی را که بانک مرکزی در اختیار صندوق قرار می‌دهد، معادل ارزی را پوشش دهیم.

دوست‌حسینی اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای را به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده تا 50 میلیارد تومان در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز، قرار دهد. البته این رقم باید ظرف دو سال آینده تا 200 میلیارد تومان افزایش یابد و بر اساس آن، صندوق تا 5 برابر آن را در قالب پوشش نوسانات نرخ ارز هزینه کند.

کد مطلب 1462950

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