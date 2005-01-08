هندلزبلات:‌ رايس به بروكسل سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه ، منابع خبري دولت آمريكا با اعلام اين خبر افزودند : " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آتي آمريكا در نظر دارد نخستين هفته ماه فوريه راهي بروكسل مقر اتحاديه اروپايي شود .

يكي از مقامات عاليرتبه آمريكا نيزدرگفتگو با روزنامه هندلزبلات تصريح كرد : رايس همچنين بمنظور كمك به خانواده هاي قربانيان و آسيب ديدگان زلزله سونامي در كشورهاي آسيايي برنامه هاي خاصي را در نظر دارد .

به نوشته اين روزنامه آلماني هنوز برنامه دقيق سفر رايس به اروپا اعلام نشده است اما مي توان برخي از محورهاي مذاكرات و گفتگوهاي وزير امورخارجه آتي آمريكا با مقامات اروپايي را حدس زد كه از آن جمله مي توان به وضعيت عراق پس از برگزاري انتخابات 30 ژانويه اشاره كرد .

اين در حالي است كه " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در نظر دارد در تاريخ 22 فوريه براي ديدار با اعضاي ناتو و اتحاديه اروپايي به بروكسل سفر كند . وي همچنين قصد دارد از كشورهاي آلمان و روسيه نيز ديدار و پرامون مسائل مهم بين المللي با مقامات اين دو كشور به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .