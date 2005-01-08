معين رد صلاحيت نمي شود // اعضاي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد به دنبال راه حلي براي اجماع هستند

محمد سلامتي در گفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" در پاسخ به اين سوال كه اگر گروههاي دوم خرداد به سمت كروبي بروند سازمان مجاهدين چه سياستي اتخاذ مي كند، گفت : ممكن است افراد ديگري نيز كانديدا شوند و اين اشكالي ندارد ؛ درهرحال اعضاي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد به دنبال راه حلي براي اجماع هستند .

وي برگزاري نظر سنجي مردمي را براي تعيين كانديداي مورد اجماع به عنوان يكي از اين راه حلها برشمرد و گفت : ممكن است اين موضوع در شوراي هماهنگي گروه هاي دوم خرداد بررسي وپذيرفته شود.



دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تعدد كانديداها را در يك جبهه طبيعي خواند و گفت : هنوز 4 تا 5 ماه تا انتخابات باقي مانده است ، بنابراين گروهها مي توانند كانديداي خود را مطرح كنند اما راه حل براي اجماع وجود دارد و انشاءالله گروههاي دوم خرداد به اجماع خواهند رسيد.