جزئیات خرید تضمینی آب و پساب/ اخذ مجوز پرداخت بدهی پیمانکاران آبی

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر در مورد راهکارهای اتخاذ شده برای پرداخت بدهی های دولتی بخش آب با بیان اینکه در این زمینه قانون چند راهکار پیش بینی کرده است، گفت: یکی از این راهکارها تهاتر اموال تملک دارایی است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: در قالب این راهکار با مجوزهایی که در اختیار داریم در حال مذاکره با پیمانکاران هستیم.

عطارزاده تصریح کرد: با این روش به دنبال جمع بندی مطالبات عمده پیمانکاران هستیم و این موضوع در دست بررسی و است تا بتوانیم از روش تهاتر برای پرداخت بدهی ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سویی نیز به دنبال انتشار اوراق مشارکت هستیم که مجوز آن نیز اخذ شده است و امیدواریم بتوانیم اهداف این بخش را تحقق ببخشیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه در قالب برنامه پنجم توسعه نیز یک راهکار پیش بینی شده است، بیان داشت: یک راهکار دیگر هم در برنامه پنجم توسعه خرید تضمینی آب و پساب است که آن هم به عنوان یکی از راهکارها دنبال می شود تا محقق شود، امیدوارم بتوانیم طی ماه های آینده این مباحث را دنبال کنیم.