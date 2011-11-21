غفلت از کارکردهای فلسفه اسلامی/ در حوزه فلسفه بسیار غربزده هستیم!

دکتر قاسم پور حسن در مورد کارکردهای فلسفه در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: اندیشه یا تفکر فلسفی پشتوانه عقل جمعی و نظامات جمعی است. عقلانیت که مبنای حیات اجتماعی دنیای معاصر است بدون تفکر فلسفی بدست نمی‌آید. هر علمی که بنیان این عقلانیت جمعی قرار داشت متزلزل بود بنابراین سوء استفاده‎هایی که از عقل می‎شد در بکار بستن عقل در حیات جمعی عقیم می‎ماند.

وی گفت:‌ به همین دلیل است که فیلسوفان برجسته معتقدند جامعه مطلوب باید مبتنی بر عقلی باشد که برآمده از اندیشه فلسفی خواهد بود هر جامعه‏ای که فاقد تفکر فلسفی باشد بطور حتم جامعه ماندگار و پایداری نخواهد بود لذا ماندگاری و پایداری و صورت بندی مطلوب تنها با تفکر فلسفی حاصل می شود.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد شاخصه‎های فلسفه اسلامی نیز اظهار داشت:‌ فلسفه اسلامی دو ویژگی منحصر بفرد دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی اینکه کاملا انضمامی است یعنی توجه به حوزه‏های جمعی مانند اخلاق، فرهنگ، محیط زیست، مناسبات اجتماعی و سیاسی دارد که کمتر از آن متأثر شده‎ایم. یعنی در فلسفه اسلامی و در مجموع آرای فیلسوفان مسلمان آنقدر برای حوزه‏های جمعی اهمیت و ارزش قائل بودند که اعتقاد داشتند باید کمترین اشتباه صورت بگیرد.

وی یادآورشد: نکته دوم پیوند مهمی است که فلسفه اسلامی با دین به معنای عام و با اخلاق به معنای خاص دارد. فلسفه اسلامی معتقد است که اخلاق انسانی باید برگرفته از اخلاق دینی و الهی باشد. این امر سبب می‎شود مباحث اسلامی بتواند به جوامع انسانی و اخلاق جوامع که در دنیای امروز بسیار متزلزل شده‏اند خدمت کند و فرهنگ را که مبتنی بر اخلاق است سامان داده و قوت بخشد.

پورحسن درباره موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره و اینکه چگونه می‎شود آن را در زندگی عادی جاری و ساری ساخت گفت: مهمترین مسئله این است که به فلسفه اسلامی توجه کافی کنیم. ما به شدت در باب فلسفه، غرب زده هستیم. چنان اتکا و اعتمادی به همه حوزه‏های فلسفه غرب داریم که از اهمیت دستاوردهای فلسفه اسلامی که در حوزه‎های مختلف وجود دارد غفلت می‏ورزیم. بدون بازخوانی و اهمیت بخشی مجدد به فلسفه اسلامی نمی‎توانیم چنین فلسفه‎ای را در حوزه جمعی بکاربندیم.

وی یادآورشد: کاری که علامه طباطبایی و مرحوم مطهری در حوزه فلسفه اسلامی انجام دادند یعنی به بخش عملی آن توجه کردند نشان دهنده قابلیت فلسفه اسلامی برای ورود به حوزه‏های جمعی است. فلسفه اسلامی می‏تواند در حوزه فرهنگ و اخلاق به مناسبات اجتماعی و حوزه سیاست و قدرت و مباحث مربوط به عدالت رویکردهای قابل توجهی را ارائه کند. همچنانکه در تفکر اسلامی و در تاریخ فلسفه اسلامی ما وجود دارد. لذا بدون اهمیت دادن به آن نمی‏توانیم انتظار نقش آفرینی مهم و برجسته‏ای در فلسفه اسلامی داشته باشیم.

پورحسن تصریح کرد: لازمه چنین امری این است که کرسیها یا دپارتمانهایی که متولی حوزه فلسفه اسلامی هستند فلسفه اسلامی را با توجه به نقشهای اجتماعی و حوزه‏های جمعی‏ای که دارد به دانشجویان تعلیم دهند.