قطعات گرافيتي خودرو توسط دانشجويان دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصير ساخته شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، فناوري توليد اين قطعات شامل مراحل مختلفي از جمله اضافه كردن مواد افزودني، فرم دادن، عمليات پخت، عمليات كربنيزه كردن، عمليات ايمپرگنيشن است كه تمامي اين مراحل توسط دانشجويان و در آزمايشگاه خواص مواد الكتريكي مواد دانشگاه انجام گرفته است.

اين قطعات داراي قابليت تحمل زياد، هدايت الكتريكي فوق العاده، برش دادن، روغن كاري و مقاومت عالي در مقابل واكنش هاي شيميايي هستند.

همچنين در زمينه كاربرد اين قطعات صنايع خودرو كشور نياز به ميليون ها تن قطعات بار و بك گرافيتي دارد كه با دستيابي به فناوري ساخت اين قطعات در ايران مي توان ادعا كرد كه پارامترهاي نمونه هاي توليد شده با نمونه هاي خارجي برابري كرده و حتي در بسياري از زمينه ها بهتر از آنها عمل مي كند.

شايان ذكر است اعضاي اين تيم دانشجويي را احمد رضا محمد، ميثم بابامحمدي و معصومه صالحي تشكيل مي دهند.