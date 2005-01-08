مسابقات ليگ بوكس كشور و اگر و اماهاي فراوان

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازاينكه دراولين هفته اين رقابتها تيم لرستان درچارچوب مسابقات ليگ ازحضوردرخوزستان خودداري كرد، روزگذشته تيم اصفهان با 6 بوكسورراهي كرمانشاه شد واين سوال پيش مي آيد كه آيا برگزارنشدن اين ليگ بهتر از اين نيست كه شاهد برگزاري اين رقابتها آن هم به اين شكل باشيم؟

با توجه به اينكه فدراسيون بوكس درارتباط با توسعه اين رشته بايد جانب احتياط را رعايت كرده وبعضا نسبت به برخي ازسهل انگاريها با ديده اغماض بنگرد، اما نبايد فراموش كرد كه درنهايت، اين روند نه تنها به پيشرفت رشته بوكس كمكي نمي كند، بلكه دست متخلفين را براي سنگ اندازي درحركت اگرچه لاك پشتي ليگ بوكس بازمي گذارد.

چه بسا مسوولان هياتها هم براي اين گونه كم توجهي هاي خود دليل موجهي داشته باشند وآيا بهترنيست فدراسيون بوكس، ليگ را تعطيل كند تا تكليف اين وضعيت مشخص شده وپس ازپايان يافتن مناقشات، دوباره ازسرگرفته شود؟