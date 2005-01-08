جايگزين مناسب براي پيكان ؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اين روزها در تمام ايران زمزمه و دغدغه خارج شدن پيكان با عمري بسيارطولاني نسبت به سايرخودروها، به گوش مي رسد واين درحالي است كه اقشار ضعيف جامعه بواسطه اين موضوع با نگراني خاص به آينده مي نگرند.

بر اساس اين گزارش، دائما اين فكردرذهن افراد خطور مي كند كه چه خودرويي مي تواند جايگزين مناسبي براي پيكان باشد ، خودرويي كه علاوه برقيمت مناسب بتواند منبع درآمدي براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه شود.

قرائن و شواهد بر اين امراستوار است كه خودروي ال 90 با كيفيت و قيمت مناسب مي تواند جايگزين خوبي براي پيكان باشد اما بحث بر سر اين است كه تا توليد نهايي ال90 در سال 86، كدام خودرو مي تواند گزينه مناسبي براي پيكان در خلا ال 90 شود.

اما حقيقت امر اين است كه اين روزها با اين همه انتقادات و ايرادهايي كه از قرارداد ال90 به گوش مي رسد آينده اي نه چندان درخشان را براي اين خودرو رقم مي زند، حال اگرپرونده اين خودروبراي هميشه در ايران بسته شود، در آن صورت چه خودرويي جايگزين مناسبي براي پيكان خواهد شد.

برخي ازكارشناسان صنعتي معتقدند، سمند بعنوان يك خودروي ملي مي تواند جايگزين مناسبي براي پيكان شود اما اين در حالي است كه توان مالي خريداران پيكان از عهده خريد سمند بر نمي آيد هر چند كه اين خودروي ملي از نظر كيفيت نسبت به پيكان به مراتب بالاتر است.

اما مديران ارشد صنعت خودروسازي كشورمعتقدند كه پژو آردي با اصلاحاتي برروي موتورآن مي تواند در شرايط فعلي كشور ما از نظر قيمت و كيفيت جايگزين خوبي براي پيكان باشد.

چنانچه خودروي آردي از نظرايرادات انتقال قدرت تصحيح شود تا زماني كه خودروي بهترو جديد تري وارد بازار شود مي تواند جايگزين مناسبي براي پيكان باشد.

اين گزارش حاكيست: نسل جديد و بهينه سازي شده خودرو پژو آردي به علت امكانات رفاهي، خدمات پس از فروش و ايمني سرنشينان بهترين جايگزين براي پيكان است.

البته در اين ميان علاوه بر پژو آردي ، خودروهايي از جمله پژو 206 و پژو جي ال آي به علت بهره وري از تجهيزات و فناوري روز و نيز رعايت استانداردهاي سوخت و زيست محيطي ، وضعيت بسياربهتري نسبت به ساير خودروهاي موجود كشور دارند.