دیگر نمی توان مانع فعالیت هسته ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایهود باراک" امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل مدعی شد : ایران در کمتر از یک سال می تواند به پیشرفت قابل توجهی در برنامه توسعه سلاح هسته ای خود دست یابد.
وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت: زمان برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران از دست رفته است. تلاشهای مستمر ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، تهران را در یک وضعیت امن قرار داده و ایران را از هرگونه خطری مصون نگاه می دارد.
باراک گفت: برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران واکنش جدی کشورهای منطقه را به همراه دارد و انتظار می رود که شماری از کشورها همچون عربستان سعودی، مصر و ترکیه از ایران پیروی کنند.
وی با بی اعتنایی به وجود کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی و عدم امضای پیمان ان پی تی توسط این رژیم، از جامعه بین الملل خواست تا تحریم های بیشتری را علیه ایران به منظور توقف برنامه هسته ای خود اعمال کنند.
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