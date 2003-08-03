معجزه " اومگا 3 " در كنترل قند و چربي خون

به گزارش خبرنگارعلمي خبرگزاري مهر ، دكتر غلامحسين عمراني و همكارانش در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، اثر اسيدهاي چرب غير اشباع "اومگا 3 " را بر كنترل قند و چربي خون بيماران د يابتي بررسي كرد ند .

مهمترين و شايع ترين علل مرگ ومير در بيماريان ديابتي عوارض آترواسكلروز ( تصلب شرايين ) مي باشد . بر اساس بررسي هاي همه گير شناختي ، مصرف اسيد هاي چرب غيراشباع اومگا 3 باعث كاهش عوارض تصلب شرايين و در نتيجه بيماري هاي قلبي _ عروقي مي شود .

متخصصين بيماري هاي غدد درون ريز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در پژوهش خود ، 50 بيمار ديابتي با ميانگين سني 49 سال را به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم كردند . در ابتداي مطالعه نيز اطلاعات لازم در مورد غلظت هاي قند خون ، چربي خون ، و وزن بيماران را اندازه گيري كردند . بيماران گروه شاهد رژيم غذايي و بيماران گروه مورد رژيم غذايي به اضافه روغن ماهي حاوي اسيد هاي چرب غيراشباع" اومگا 3 " را به مد ت 3 ماه دريافت كردند. درپايان مطالعه نيز مجد دا متغير هاي اوليه، اندازه گيري و مقايسه شد.

نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي است كه اسيدهاي چرب غيراشباع باعث كاهش معني دار د رغلظت تري گليسيريد هاي خون ، وزن و قند خون ناشتا در گروه مورد گرديد . اين كاهش متغيرها د رگروه شاهد تقريبا بي اهميت بودند و كلسترول تام ، HDL وLDL نيز تغييري نداشتند . در طي مطالعه نيز د ز ( مقدار ) دارو هاي كاهنده قند خون در هر دو گروه ثابت نگه داشته شد .

در پايان اين تحقيق به عنوان يك نتيجه گيري كلي مي توان گفت : در بيماران ديابتي ( تيپ 2 ) ، اسيدهاي چرب اومگا 3 باعث كاهش غلظت تري گليسيريد كه از عوامل مهم خطر زا براي بيماري هاي قلبي _ عروقي است ، مي شوند . همچنين با توجه به اثر ضد لخته داشتن اين تركيبات ، بيماران ديابتي را بايد به گنجاندن ماهي در رژيم غذايي روزانه يا مصرف مكمل هاي حاوي روغن ماهي ترغيب كرد .

بر اساس مطالعات انجام شده در كشور، تاكنون بر اثر مصرف روغن ماهي در بيماران عارضه اي گزارش نشده است .