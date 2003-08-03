  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۶

محققان دانشگاه علوم پزشكي شيراز گزارش دادند:

معجزه " اومگا 3 " در كنترل قند و چربي خون

معجزه " اومگا 3 " در كنترل قند و چربي خون

محققان پزشكي با استفاده ازيافته هاي جديد خود ، اسيد هاي چرب" اومگا 3" را به عنوان كاهنده تري گليسيريد هاي خون در بيماران ديابتي به كار مي برند.

به گزارش خبرنگارعلمي خبرگزاري مهر ، دكتر غلامحسين عمراني و همكارانش در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، اثر اسيدهاي چرب غير اشباع "اومگا 3 " را بر كنترل قند و چربي خون بيماران د يابتي بررسي كرد ند . 
مهمترين و شايع ترين علل مرگ ومير در بيماريان ديابتي عوارض آترواسكلروز ( تصلب شرايين ) مي باشد . بر اساس بررسي هاي همه گير شناختي ، مصرف اسيد هاي چرب غيراشباع اومگا 3 باعث كاهش عوارض تصلب شرايين و در نتيجه بيماري هاي قلبي _ عروقي  مي شود . 
 متخصصين بيماري هاي غدد درون ريز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در پژوهش خود ، 50 بيمار ديابتي با ميانگين سني 49 سال را به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد  تقسيم كردند . در ابتداي مطالعه نيز اطلاعات لازم در مورد غلظت هاي قند خون  ، چربي خون ، و وزن بيماران را اندازه گيري كردند . بيماران گروه شاهد رژيم غذايي و بيماران گروه مورد رژيم غذايي به اضافه روغن ماهي حاوي اسيد هاي چرب غيراشباع" اومگا 3 " را به مد ت 3 ماه دريافت كردند. درپايان مطالعه نيز مجد دا متغير هاي اوليه، اندازه گيري و مقايسه شد.
نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي است كه اسيدهاي چرب غيراشباع باعث كاهش معني دار د رغلظت تري گليسيريد هاي خون ، وزن و قند خون ناشتا در گروه مورد گرديد . اين كاهش متغيرها د رگروه شاهد تقريبا بي اهميت بودند و كلسترول تام ، HDL وLDL نيز تغييري نداشتند . در طي مطالعه نيز د ز ( مقدار ) دارو هاي كاهنده قند خون در هر دو گروه ثابت نگه داشته شد .
 در پايان اين تحقيق به عنوان يك نتيجه گيري كلي مي توان گفت : در بيماران ديابتي ( تيپ 2 ) ، اسيدهاي چرب اومگا 3 باعث كاهش غلظت تري گليسيريد  كه از عوامل مهم خطر زا براي بيماري هاي قلبي _ عروقي است ، مي شوند . همچنين با توجه به اثر  ضد لخته داشتن اين تركيبات ، بيماران ديابتي را بايد به گنجاندن ماهي در رژيم غذايي روزانه يا مصرف مكمل هاي حاوي روغن ماهي ترغيب كرد . 
بر اساس مطالعات انجام شده در كشور، تاكنون بر اثر مصرف روغن ماهي در بيماران عارضه اي گزارش نشده است .

کد مطلب 14632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها