به گزارش خبرنگار مهر، در سال های نه چندان دور کسی که درآمد چندانی هم نداشت می توانست با پس انداز کم و وام بانکی، یک آپارتمان کوچک در برخی از محله های تهران که قیمت کمتری داشتند خریداری کنند. در آن زمان قیمت آپارتمان های نوساز در محله های جنوبی تهران از 300 هزار تومان فراتر نمی رفت بنابراین متقاضیانی با پول کمتری می توانستند در این محله ها خانه مناسبی را پیدا کنند.

اما پس از جهش یکباره قیمت مسکن درسال 85 ، خانه دار شدن تبدیل به رویایی شد که حتی در جنوبی ترین منطقه تهران هم قابل تحقق برای بخش زیادی از مردم نیست، در واقع آپارتمان هایی که با قیمت های کمتر از 300 هزار تومان به فروش می رسیدند امروزه بیش از 2 برابر شده اند و خریداران نمی توانند کمتر از یک میلیون تومان آپارتمان نوسازی را پیدا کنند.

این قیمت ها باعث شد تا بخش زیادی از مردم که اغلب جوانان هستند از داشتن خانه ای کوچک در محله های جنوبی تهران هم محروم شوند و از سویی اجاره ها هم به دلیل تقاضای بالای مردم برای آپارتمان هرروز بالاتر برود و شرایط دشواری را برای متقاضیان به وجود بیاورد.

قیمت آپارتمان های کوچک در تهران

براساس این گزارش قیمت یک آپارتمان 36 متری در خیابان کارون با قیمت 52 میلیون تومان به فروش می رسد و آپارتمان دیگری در خیابان ولی عصر جام جم بدون پارکینگ با قیمت هر مترمربع 4 میلیون و 100 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

سوئیت 24 متری و تکواحدی در قصرالدشت هم با قیمت 34 میلیون تومان به فروش می رسد و 44 متری در خیابان جیحون با 15 متر حیاط خلوت به قیمت 51 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همچنین برای یک واحد به مساحت 44 متر با عمر 7 ساله با پارکینگ و انباری در خیابان کارگر جنوبی بالاتر از میدان قزوین 63 میلیون تومان قیمت تعیین شده است.

یک دستگاه آپارتمان در محدوده مترو مولوی به مساحت 45 متر طبقه سوم و با عمر 3 ساله هم با قیمت 50 میلیون تومان به فروش می رسد و 50 متری در محله یوسف آباد بازسازی شده125 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همین متراژ در ده ولنجک هم با قیمت 135 میلیون تومان به فروش می رسد.

یک واحد 50 متری در چهارراه نظام آباد تکواحدی و نوساز با پارکینگ و انباری هم با قیمت 82 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و واحدی 47 متری در محدوده مشیریه نوساز و طبقه اول با پارکینگ متری یک میلیون و 120 هزار تومان به فروش می رسد.