اعزام معلم به مناطق صعب العبور عشایری دشوار است

عبدالرسول شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود نیرو در آموزش و پرورش عشایری گفت: مشکل نیروی انسانی را در این مناطق تا حدودی حل کرده ایم و سعی شده است که هیچ کلاسی بدون معلم باقی نماند اما برخی مناطق عشایری صعب العبور هستند و وقتی اسم آن منطقه برای معلمان به ویژه زنان می آید برایشان سخت است.

وی ادامه داد: در استخدامهای اخیر تاکید شد بومی گزینی شود اما منطقه صعب العبور نیروی بومی ندارد؛ اگر مدتی از سال تحصیلی گذشته اما در برخی از مناطق هنوز معلم نداریم مشکل این است که تعداد دانش آموزان منطقه به حدی نیست که معلم به آنجا برود و یا کوچ مداوم و غیرقابل پیش بینی عشایر مانع از حضور معلم در آن نقطه شده است.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر آموزش و پرورش گفت: تلاشمان این بود که تا قبل از مهر ماه ساماندهی همه کلاسها انجام شود اما در مناطق عشایری این امرغیرقابل اجتناب است و دست ما هم نیست؛ اما تعداد این موارد خیلی کم است و امسال در مجموع کمتر از 30 یا 40 مورد بود که از آغاز سال تحصیلی می گذشت و نیروی انسانی در مدارس نداشتیم.

شکیبافر با بیان اینکه 161 هزار دانش آموز عشایری در سراسر کشور تحصیل می کنند، افزود: امسال در بحث نیروی انسانی در بیشتر مناطق مشکلی نداشتیم چراکه به دستور وزیر ابتدا نیروهای انسانی در مناطق محروم و سپس شهری ساماندهی شدند.