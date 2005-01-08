15 نمايش به بخش مسابقه رسيد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به نقل از روابط عمومي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، اين 15 نمايش عبارتند از : آخرين مرواريد ( نويسنده : حميدرضا آذرنگ ، كارگردان : وحيد حاتمي كيا) -داستانهايي از بارش مهر ومرگ ( نويسنده : عباس نعلبنديان - كارگردان : علي علوي كامران ) - كانگورو ( نويسنده : عليرضا محمدي - كارگردان عليرضا محمدي ) - سه ظرف خالي ( نويسنده : افشين هاشمي - كارگردان : افشين هاشمي ) - فكاهي نامه گمشدگان ( نويسنده : عبدالحي شماسي - كارگردان : شاهرخ اميريان ) - آرش ( نويسنده : بهرام بيضايي - كارگردان : غزال هاشمي ) - امپراطريس اصطبل ( نويسنده : ماندانا عبقري - كارگردان : عليرضا دهقان ) - شب به خير جناب كنت (نويسنده : اكبر رادي - كارگردان : مجيد ميرزايي ) - الزايمر ( نويسنده : سحر ناسوتي - كارگردان : سحر ناسوتي ) - شاخه گلي از آسمان ( نويسنده : مجيد نظري نصب - كارگردان مجيد حمزه ) - كوارتت كوه يخ ( نويسنده :مرضيه ازگلي - كارگردان : پريسا پژوهنده) -عجوزه ( نويسنده : ساجد قدوسيان - كارگردان : ساجد قدوسيان ) - ننه ت بميره شاه قاسم ( نويسنده : رضا جابر انصاري - كارگردان سعيد آقاجاني ) - ارش به روايت مادر بزرگ من ( حامد شهرتي و مهدي فدايي - كارگردان : حامد شهرتي ) - عروسك چيني ( نويسنده : آزاده احمديان - كارگردان : آزاده احمديان ).
گفتني است: اولين جشنواره سراسري نمايشنامه خواني ، 26 دي تا 1 بهمن در تالار گوشه فرهنگسراي نياوران برپا خواهد شد.
نظر شما