به گزارش خبرنگار مهر، اعضای گروه صعود قلم که متشکل از کوهنوردان تمام شهرهای ایران هستند سالی یک بار برنامه صعود به یکی از قله های بلند کشور را با شعارهای محیط زیستی برگزار می کنند امسال نیز برنماه صعود خود را با شعار کوهستان پاک اجرا کردند اما در قالب این برنامه، کتابخانه کوهستان در پناهگاه کوه یخچال همدان نیز افتتاح و راه اندازی شد.

این کوهنوردان قصد دارند تا کتابخانه کوهستان را در پناهگاه قله های دیگر نیز راه اندازی کنند تا گروههای کوهنوردی که به قله صعود می کنند وقت استراحت خود را با خواندن کتاب به نحو احسنت بگذرانند.

حسین زندی، مسئول راه اندازی کتابخانه کوهستان به خبرنگار مهر گفت: قصد داشتیم تا این کتابخانه مملو از کتابهای تخصصی حوزه محیط زیست باشد اما متاسفانه نتوانستیم حتی صد جلد کتاب در حوزه محیط زیست در بازارهای کتاب پیدا کنیم گویا نویسندگان چندان علاقه ای به نوشتن کتابهای تخصصی این حوزه ندارند!