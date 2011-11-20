محمدعلی طالبی کارگردان فیلم سینمایی "باد و مه" درباره حضور این فیلم در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان و جوایزی که کسب کرده است به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"باد و مه" توانست عنوان بهترین فیلم بخش بین‌الملل و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران و پروانه زرین بهترین بازیگر کودک را از آن خود کند. خوشحالم که این فیلم توانست سه پروانه زرین و یک دیپلم افتخار کسب کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه "باد و مه" توانسته بود در روز اول جشنواره دو دیپلم افتخار برای بهترین عکس فیلم نیزدریافت کند. این فیلم سینمایی فیلم خاصی است که برای گروه سنی نوجوانان در مقطع راهنمایی ساخته شده است. در واقع "باد و مه" هم برای کودکان و نوجوانان ساخته شده و هم مفاهیمی را دربر می‌گیرد که بزرگترها می‌توانند از آن بهره ببرند.

وی درباره استقبال از این فیلم سینمایی گفت: قبل از حضور در جشنواره کودک نوجوان اصفهان این فیلم در آلمان به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوبی از سوی نوجوانان و هم بزرگسالان روبرو شد. در جشنواره هم از استقبال تماشاگران راضی بودم، چون فیلم توانسته بود با مردم ارتباط خوبی برقرار کند.

طالبی افزود: شاید فیلم‌هایی که من می‌سازم از مولفه‌های سینمای پرمخاطب مثل استفاده از چهره‌ها بهره نبرده باشد، اما معتقدم که باید فضایی ایجاد شود تا فیلم‌های کودک و نوجوان دیده‌ شوند. خوشبختانه با پی‌گیری‌هایی که انجام شده قراراست گروه سینمایی خاصی برای نمایش فیلم‌هایی کودکان و نوجوانان تشکیل شود که امیدوارم آقای سجادپور نیز نظر مساعدی نسبت به این طرح داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای 12 میلیون کودک و نوجوانی که در ایران زندگی می‌کنند باید فیلم‌هایی به نمایش درآید. همچنین از نظر محتوایی نیز باید برای این نسل فکری اندیشید. نیاز اکران فیلم‌های کودک و نوجوان در گروهی خاص بسیار احساس می‌شود. این فیلم‌ها سرمایه‌های کشور هستند و باید برنامه‌ریزی مناسبی برای نمایش آنها صورت بگیرد.

طالبی بیان کرد: در گذشته نمایش فیلم‌ها در جشنواره و دریافت جایزه باعث نمی‌شد این فیلم‌ها بتوانند اکران مناسبی داشته باشند. به عنوان نمونه فیلم" تو آزادی" که من ساخته بودم توانست بیشترین پروانه زرین را در جشنواره کودک و نوجوان از آن خود کند، اما متاسفانه حتی تلویزیون و موسسه رسانه‌های تصویری حاضر نشدند این فیلم را خریداری کنند چه برسد به اکران مناسب فیلم که البته اصلا میسر نشد.

کارگردان "کیسه برنج" در پایان گفت: خوشحالم که بحث‌هایی برای اختصاص گروه سینمایی کودک و نوجوان مطرح شده است. چون این مسئله در حال حاضر نیاز جامعه ماست.

فیلم سینمایی"باد و مه" به کارگردانی محمد علی طالبی در جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان آبورن که توسط موسسه "سینه وست" در استرالیا برگزار می‌شود، حضور دارد و برای کسب اسکار بهترین فیلم خارجی زبان کودک و نوجوان به رقابت می‌پردازد.

"باد و مه" با نام قبلی "دوباره پرواز کن"، بر اساس کتاب "تابستان وغاز سفید" نوشته مژگان شیخی ساخته شده که داستان آن درباره کودکی است که در دوران جنگ تحمیلی بر اثر بمباران، مادر خود را از دست داده و خود نیز بر اثر انفجار کر و لال شده است.