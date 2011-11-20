طرح آموزشی "قرائت سطح 3 " در اردکان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان و با دعوت از مربیان قرآنی دوره های مختلف و آن دسته از کسانی که در زمینه قرائت قرآن کریم فعالیت دارند یک دوره کلاس آموزش قرآن کریم در قالب قرائت سطح 3 در حال برگزاری است.

در این دوره ها ضمن آموزش تجوید و صوت و لحن قرآن کریم، شرکت کنندگان با شیوه های تلاوت قرآن کریم آشنا می شوند.

از اهداف برگزاری این دوره ها تقویت مربیان قرآنی شهرستان ذکر شده است.

برگزاری محفل انس با قرآن درروستای میرک آباد شهرستان مهریز

محفل انس با قرآن کریم در حسینیه اعظم روستای میرک آباد شهرستان مهریز ازسوی اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام مجید جعفر پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت قرآن و آموزهای قرآنی در زندگی اظهار داشت: مردم باید با حضور گسترده در محافل انس با قرآن، نسبت به بکارگیری آموزه های قرآنی در زندگی روزمره خود اهتمام کنند.

این محفل قرآنی به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی مهریز و با همکاری هیئت امنا و امام جماعت مسجد جامع میرک آباد برگزار شد.

دراین مراسم برنامه های متنوعی از قبیل مولودی خوانی، قرائت قاری نوجوان محمد علی تقوی، اجرای گروه تواشیح ولایت مهد قرآن حضرت ولی عصر(عج)، اجرای برنامه شکوفه های مهد قرآن، اجرای مسابقه غدیر، سخنرانی حجت الاسلام ملکوتی از قم و قرائت قاری بین المللی محمدحسن حسن زاده از یزد اجرا شد.

برگزاری همایش جوانان وآسیب های اجتماعی در بافق

به منظور ارتقاء آگاهی دانش آموزان نسبت به آسیب های اجتماعی، همایشی با عنوان جوانان و آسیبهای اجتماعی در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بافق برگزار شد.

مشاور اداره بهزیستی بافق در این همایش مسائلی پیرامون آسیبهایی که در کمین نوجوانان و جوانان است ارائه و راهکارهای لازم را بیان کرد.

در حاشیه این همایش نمایشگاه عکسی با موضوع "دشمن مترصد" برگزار شد.