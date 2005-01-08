مربي و بازيكنان چيني براي تيم وزنه برداري سايپا

به گزارش خبرگزاري" مهر" پيش ازمسابقات وزنه برداري باشگاههاي آسيا تيم سايپا درخواست جذب دو ورزشكار چيني را به فدراسيون وزنه برداري داده بود كه با پيگيريهاي صورت گرفته اين دووزنه برداربه نامهاي" ليوژينگ" و" يائو تائو" به همراه مربي خود وارد كشور خواهند شد.

لازم به ذكراست: تيم سايپا دررقابتهاي وزنه برداري باشگاههاي آسيا كه دركشورچين برگزارشد، پس ازتيم پيام ارتباطات بعنوان دومي رقابتها رسيد.