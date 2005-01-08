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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

مربي و بازيكنان چيني براي تيم وزنه برداري سايپا

دو وزنه بردار و يك مربي چيني اين هفته براي همراهي تيم سايپا وارد كشور خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" پيش ازمسابقات وزنه برداري باشگاههاي آسيا تيم سايپا درخواست جذب دو ورزشكار چيني را به فدراسيون وزنه برداري داده بود كه با پيگيريهاي صورت گرفته اين دووزنه برداربه نامهاي" ليوژينگ" و" يائو تائو" به همراه مربي خود وارد كشور خواهند شد.
لازم به ذكراست: تيم سايپا دررقابتهاي وزنه برداري باشگاههاي آسيا كه دركشورچين برگزارشد، پس ازتيم پيام ارتباطات بعنوان دومي رقابتها رسيد.

کد مطلب 146333

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