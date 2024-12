نشست چرخه سوخت از دوشنبه در وين آغاز مي شود // حضور سيروس ناصري به نمايندگي از ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، هيات جمهوري اسلامي ايران با توجه به اثبات توانايي در فناوري چرخه سوخت هسته اي و عضويت رسمي در گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي موسوم به MAN (Expert Group of Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle ) ، براي شركت در نشست اين گروه عازم وين شده است.



پيش از اين ، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نامه اي رسمي از سيروس ناصري دعوت كرده كه به عنوان نماينده كشورمان در گروه مذبور، متشكل از 26 كشور حضور يابد.

كانادا ، آمريكا ، برزيل ، آرژانتين ، هلند ، سوئيس ، سوئد ، اسپانيا ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، چين ، روسيه ، هند ، پاكستان ، استراليا ،مالزي ، قزاقستان و نيز جمهوري اسلامي ايران ، از جمله كشورهاي تشكيل دهنده اين گروه هستند.



گزارش "مهر" مي افزايد ؛ اين جلسه دوشنبه تا جمعه اين هفته ، 10 تا 14 ژانويه - 21 تا 25 دي ماه - در وين تشكيل مي شود.

سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران درسازمان ملل متحد نيز هفته گذشته در گفتگو با شبكه جام جم ، درخصوص اهميت حضور سيروس ناصري به نمايندگي از ايران درگروه كارشناسي چرخه سوخت آژانس در شرايطي كه دوجلسه از آن را از دست داده ايم ، گفت : حضور ما در هريك از ساز و كارهاي بين المللي با اهميت است ؛ اينكه ايران در اين ساز و كار حضور نداشت تصميمي سياسي بود كه به آژانس تحميل شده بود و حضور ايران در اين كميته نشان دهنده اين است كه جامعه بين المللي ايران را به عنوان كشوري كه بايد نظراتش مورد توجه قرار گيرد ، پذيرفته است .

دكتر محمد جواد ظريف با بيان اينكه اين گروه كارشناسي تنها يكي از گروه هاي كارشناسي هسته اي براي تصميم گيري در چرخه سوخت است افزوده بود : اين گروه به تنهايي تصميم گيرنده نيست و ما براي حضور در ساير گروه هاي تصميم گيري درخصوص آينده چرخه سوخت در جهان نيز در تلاشيم .



وي همچنين درخصوص پيش بيني اش ازعضويت ايران در باشگاه سوخت هسته اي گفته بود : اين بستگي به تعريف اين باشگاه و اشخاص تعريف كننده دارد و در اين شرايط بسيار مهم است كه شخصيت برجسته اي مثل آقاي ناصري در مباحث شركت داشته و مانع از ايجاد مزاحمت در تعريف ها براي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مشابه شود .

سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران درسازمان ملل متحد با بيان اينكه تصميم امريكا براي ممانعت از ورود كشورهايي مانند ايران به مجموعه كشورهاي دارنده چرخه سوخت هسته اي تصميم تازه اي نيست اما اقدامات اين كشور در گذشته با شكست مواجه شده است ، گفته بود : در جلسه بازنگري در ان پي تي در بهار سال آينده نيز بار ديگر آمريكا و برخي كشورهاي غربي براي محدود ساختن حقوق كشورها در قبال ان پي تي وارد معركه خواهند شد . در حالي كه درصورت محدود شدن اين حقوق ان پي تي زير سوال خواهد رفت .

در همين حال يك كارشناس ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي ماه گذشته تاكيد كرده بود : محمد البرادعي گزارش خود درباره فناوري چرخه سوخت هسته اي را تا 3 ماه آينده ، يعني ماه مارس سال 2005 ارايه خواهد كرد.



وي در گفتگوي تلفني با خبرنگار "مهر" ، اظهار داشته بود : گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي احتمالا در اين مدت يك تا 2 جلسه ديگر تشكيل خواهد داد. اين گروه تاكنون 4 تا 5 جلسه داشته كه طي آنها بخش عمده اي از مباحثات پايان پذيرفته است.

وي در اين گفتگو از پاسخ به اين سوال كه چرا دبير كل آژانس تاكنون با وجود توانمنديهاي هسته اي جمهوري اسلامي ، ايران را به اين گروه دعوت نكرده بود ، خودداري كرد.

اين كارشناس در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه عضويت سيروس ناصري با توجه به اينكه بخش عمده اي از مذاكرات و مباحثات پايان پذيرقته ، چقدر مي تواند موثر باشد ، گفته بود : از اين عضويت نمي توان صرفا انتظاراتي فني داشت ؛ آژانس يك نهاد اجرايي و تكنيكي است ، اما فعاليت هاي آن همواره معنا و مفهوم سياسي و ديپلماتيك داشته است.