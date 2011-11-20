دکتر احد فرامرز قراملکی در مورد کارکردهای فلسفه در دنیای امروزبه خبرنگار مهر گفت: فلسفه از آغاز پیدایش ماهیت دو وجهی داشته است. یک جنبه نظری و یک جنبه نیز عملیاتی.

وی افزود: امروز فلسفه تنها به بحثهای انتزاعی مربوط نمی‏شود بلکه در راهکارهای عملی زندگی فردی و جمعی ما بکار می‎آید. دوم اینکه فلسفه تبدیل به یک دانش مشاوره‎ای برای حل و فصل مسائل بنیانی در تمام زمینه‏ها شده است. غالبا کسانی که در دانشهای مختلف توانستند تحولات عظیمی ایجاد کنند بن‎‏مایه‏های فلسفی مؤثری داشتند.

وی گفت:‌ بنابراین امروز فلسفه در همه شئونات زندگی انسانها وجود دارد. امروزه ما به توسعه ذهنی انسانها و بالا بردن توان ذهنی آنها بیشتر از گذشته تکیه می‎کنیم زیرا این کار منشأ بسیاری از تحولات در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‎شود.

قراملکی در مورد شاخصه‎های مهم فلسفه اسلامی نیز اظهار داشت: فلسفه اسلامی بر خلاف کلام اسلامی دانش واسطه‏ایی بین وحی و مخاطبین وحی نیست اما دانشی است که در تمدن اسلامی با استفاده از ریشه‏های یونانی توانست تحول یابد و با استفاده از یک پارادایم حاکم در تمدن اسلامی در بیاید. خدا محور بودن یکی از شاخصه‏های مهم آن است . نزد فیلسوفان اسلامی هستی شناسی و جهان شناسی بر مبنای خداشناسی تأسیس شد. الگوی مباحث فلسفی ایشان تأملات الهیاتی به معنای اخص آن است.

رئیس گروه اخلاق حرفه‏ای دانشگاه تهران ادامه داد: چالش میان کلام و فلسفه یکی از ویژگیهای دیگر فلسفه اسلامی است که حاصل آن به رشد و تحول هر دو دانش کمک کرده است. ویژگی دیگر این است که فلسفه اسلامی توانسته یک نگرش وجود شناختی را در عرصه‏های مختلف مثل انسانشناسی و طبیعت شناسی قرار دهد. ویژگی دیگر تعامل و رابطه بسیار مهمی است که بین عرفان و فلسفه در دوره اخیر بوجود آمده این تعامل از دوره ابن سینا در فصل دهم اشارات قابل مشاهده است و بوسیله ملاصدرا بسط اصلی آن صورت می‎گیرد.

قراملکی موانع اصلی ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره را زبان خاص و خیلی تخصصی این فلسفه دانست که باعث می‏شود بسیاری که فلسفه می‏آموزند بپندارند تفکر فلسفی و فلسفه ورزی می‎کنند در حالیکه به داد و ستدهای چند مجهولی الفاظ می‎پردازند. این مانع سبب می‏شود یک اشباع کاذب در افراد بوجود بیاید و فلسفه ورزی را با زبان آوری فلسفی در می‏آمیزند.

وی اظهار داشت: مانع بعدی عدم توجه به مصداقهاست. فلسفه اسلامی فلسفه حل مسائل در وضعیت خاص نیست یعنی معطوف به وضعیت خاص نیست، نمی‏توانیم مسائل را در موقعیتهای خاص تحلیل کنیم و این باعث شده آدم احساس کند این فلسفه با زندگی و روابطمان هیچگونه ارتباطی ندارد بلکه یک اوقات بی کاری می‎خواهد که به بسط ذهنی خود بپردازیم. سبب می‏شود توانایی فلسفه اسلامی را در گشودن مسائل نیازماییم و تصور کنیم که این توانایی از اساس وجود ندارد.

این محقق و پژوهشگر فلسفه اخلاق در مورد راههای جاری کردن فلسفه اسلامی در زندگی مردم گفت: فلسفه اسلامی اگر خوب آموخته شود در درجه اول نگاه، نگرش و تصور فرد را از خود و هستی و طبیعت عوض می‏کند و این نگاه ریشه پنهان مناسبات فردی و اجتماعی است یعنی این مناسبات چه خوب و چه بد، ریشه در نوع نگاه ما دارند و فلسفه اسلامی می‎تواند این نوع نگاه ما را عوض کند.

قراملکی در پایان تصریح کرد: معمولا آموزشهای سنتی فلسفه، بگونه‏ای است که افراد فارغ از زندگی به حل مسائل فلسفی می‏نشینند در صورتیکه اگر این آموزش را برعکس کنیم و با به میان آوردن موقعیتهای معین این توان فلسفی را به گونه‏ای آموزش دهیم که فرد فراگیر فلسفه بتواند توان گره گشایی از مسائل خود را هم داشته باشد در این صورت می‎توان فلسفه را به بطن زندگی مردم جاری و ساری ساخت.