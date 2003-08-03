سالگرد استاد « آژنگ » برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر" از روابط عمومي حوزه هنري ، زنده ياد « آژنگ » از شاعران واعضاي گروه شعر حوزه هنري كرج بود كه سالها براي پيشرفت اين هنر، سعي و تلاش كرد . دفتر آفرينشهاي حوزه هنري كرج قصد دارد به پاس زحمات اين هنرمند و شاعر توانا وزنده نگه داشتن ياد و خاطره وي اولين سالگرد رحلتش را با حضور دوستداران و علاقه مندان شعر برگزار نمايد .

اين برنامه ساعت 30/17 روز دوشنبه 13 مردادماه در سالن اجتماعات امامزاده حسن در جوار آرامگاه وي با حضور گروه شعر دفتر آفرينشهاي ادبي حوزه هنري كرج برگزار مي گردد.

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