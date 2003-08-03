سالگرد استاد « آژنگ » برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر" از روابط عمومي حوزه هنري ، زنده ياد « آژنگ » از شاعران واعضاي گروه شعر حوزه هنري كرج بود كه سالها براي پيشرفت اين هنر، سعي و تلاش كرد . دفتر آفرينشهاي حوزه هنري كرج قصد دارد به پاس زحمات اين هنرمند و شاعر توانا وزنده نگه داشتن ياد و خاطره وي اولين سالگرد رحلتش را با حضور دوستداران و علاقه مندان شعر برگزار نمايد .
اين برنامه ساعت 30/17 روز دوشنبه 13 مردادماه در سالن اجتماعات امامزاده حسن در جوار آرامگاه وي با حضور گروه شعر دفتر آفرينشهاي ادبي حوزه هنري كرج برگزار مي گردد.
نخستين سالگرد زنده ياد استاد « آژنگ » ،شاعر معاصر،در حوزه هنري كرج برگزار مي شود .
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