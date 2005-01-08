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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۴۴

مدير دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن در گفت و گو با "مهر":

پنجمين همايش ناشران و خطاطان قرآن اسفندماه برگزار مي شود

پنجمين همايش ناشران و خطاطان قرآن اسفندماه برگزار مي شود

پنجمين همايش سراسري ناشرين و خطاطان قرآن كريم ، نيمه اول اسفندماه برگزار مي شود .

حسن تفكري مدير كل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم سازمان دارالقرآن سازمان تبليغات اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" ضمن بيان اين مطلب  اظهار داشت : همايش فوق به منظور ايجاد هماهنگي و تعامل بين ناشران و خطاطان با اداره نظارت بر چاپ و نشرقرآن كريم برگزار مي شود .

مديركل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم  با اشاره به اين كه ارائه گزارش عملكرد و فعاليت هاي اداره نظارت برچاپ و نشر قرآن كريم و همچنين دريافت نقطه نظرات فعالان اين عرصه از برنامه هاي اين همايش يكروزه است ، گفت : آگاهي از مشكلات اين عرصه ، برنامه ريزي و گفت و گو به منظور دريافت راهكارهاي اساسي براي رفع مشكلات و موانع موجود ، از مهم ترين دستاوردهاي چهار دوره قبلي همايش ناشران و خطاطان قرآن كريم بوده است .

تفكري افزود : اين احتمال وجود دارد كه به دليل اهميت موضوع، مواردي كه رعايت آنها از سوي ناشران ضروري و انكارناپذير است ، به صورت فشرده در اين همايش ارائه شود .

مدير كل دفتر نظارت برچاپ و نشر قرآن كريم ، افزايش آگاهي هاي ناشران از قوانين و روند چاپ و توزيع قرآن كريم را ، از نتايج اين اقدام اعلام كرد و گفت : در تلاش هستيم ، از طريق اين همايش اطلاعات و آگاهي هاي ناشران را به حدي ارتقاء بخشيم كه در مراحل مختلف چاپ و توزيع قرآن كريم ، بدون خطا و اشتباه همراه باشد .

کد مطلب 146346

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