سردرگمی صهیونیستها در برابر ایران / باراک خواستار اقدام نظامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایهود باراک" روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری "سی ان ان" با بی اعتنایی به وجود کلاهکهای هسته ای این رژیم مدعی شد: برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای باید به اقدام نظامی علیه این کشور متوسل شد.

وی در ادامه جوسازی ها علیه برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تاثیری عمیق را بر بسیاری از رهبران جهان گذاشت و همگان می دانند که زمان اقدام نظامی علیه ایران فرا رسیده است.

باراک مدعی شد: گزارش آژانس در روز هشتم نوامبر نشان می دهد که آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی باید تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی اخیرا در نشستی در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم ادعا کرد گزارش اخیر صحت و درستی حرفهای دولتهای جهان از جمله اسرائیل درباره ایران و اینکه این کشور در حال توسعه سلاحهای هسته ای است، تایید کرد.

این اظهارات در حالی است که بسیاری از کارشناسان صهیونیست و مقامات غربی از جمله وزیر امور خارجه فرانسه به پیامدهای ماجراجویی علیه ایران اذعان و اعلام کردند: اقدام نظامی علیه ایران نتایج فاجعه باری را برای اسرائیل به همراه دارد که از مهمترین این پیامدها می توان به مخدوش شدن چهره تل آویو در جهان عرب اشاره کرد.

شلومو گازیت" رئیس اسبق شورای اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز پیشتر در گفتگو با معاریو ضمن هشدار درباره نتایج مصیبت بار هرگونه ماجراجویی علیه ایران تاکید کرده بود: حمله به تاسیسات هسته ای ایران نتایج عکسی را دارد که اولین پیامد آن فروپاشی اسرائیل است.