کنگره گرامیداشت "عبدالرحمان جامی" در تربت جام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید موسوی در نخستین کنگره ملی "مفاخر جام" که صبح شنبه آغاز به کار کرد طی سخنانی هدف از برگزاری این کنگره دو روزه را معرفی شخصیت های برجسته شهرستان همچون عبدالرحمان جامی، ابوذر بوزجانی، شیخ احمد جام و میرغیاث الدین اعلام کرد.

وی افزود: امیدواریم اجرای این مراسم گامی در جهت معرفی تربت جام به مردم استان به عنوان نمادی از صاحبان ارزش های متعالی باشد.

رئیس نخستین کنگره مفاخر ملی جام با گرامیداشت یاد و خاطره 472 شهید شهرستان تصریح کرد: فرصت برگزاری این کنگره را مدیون شهدا هستیم و گرامیداشت یاد آنان را وظیفه خود می دانیم.

غلامرضا اسداللهی نماینده مردم شهرستان تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم پیام غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کنگره مفاخر ملی جام را قرائت کرد.

گفتنی است، در ادامه این مراسم از سرود شهرستان تربت جام و نیز قرآن نفیس اورنگ زیب که مربوط به قرن نهم هجری است و برای ترمیم آن دو سال و نیم وقت صرف شده، رونمایی شد.