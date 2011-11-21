در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران بسیاری از رسانه های غربی در ادامه فرافکنی های خود اعلام کردند تهران به ساخت سلاح هسته ای نزدیک شده، اما واقعیت این است که آژانس در گزارش خود چنین نتیجه گیری را نکرده بود و بسیاری از منتقدین بر این باورند چنین فرضیاتی صحت ندارد و در راستای تلاش غربیها برای نظامی جلوه دادن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

در ابتدا بهتر است به گزارش رسانه های غربی پیش و پس از انتشار گزارش آژانس بپردازیم، شبکه خبری "سی بی اس" در هفتم نوامبر گزارش داد انتظار می رود که آژانس بین المللی در گزارش جدید خود از توانایی ایران برای دستیابی به بمب هسته ای پرده بردارد.

پرونده هسته ای ایران نیز برای چندین روز متوالی به تیتر اول شبکه خبری "ای بی سی" تبدیل شد و این رسانه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد: پس از یک دهه مذاکره در این باره که آیا ایران می تواند بمب اتمی بسازد یا نه، انتظار می رود که آژانس در گزارش جدید خود این موضوع را تایید کرده و از فعالیت های مشکوک ایران خبر بدهد.

شبکه خبری "ان بی سی" نیز پس از انتشار گزارش آژانس اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار از آزمایش های مخفیانه جمهوری اسلامی ایران با هدف ساخت سلاح هسته ای خبر داد.

دیگر رسانه های آمریکایی از جمله آسوشید پرس، واشنگتن پست،"یو اس ای تودی" و مجله تایم در گزارشهای مستمر خود در تلاش برای انحراف افکار عمومی و در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای است و به چگونگی مواجهه با این برنامه پرداختند.

اما با مطالعه دقیق گزارش آژانس صحت این موضوع بار دیگر تایید می شود که رسانه های آمریکایی همچون گذشته درباره یافته های آژانس درباره برنامه هسته ای ایران گزافه گویی می کنند. در اولین بخش گزارش آژانس در هشتم نوامبر تاکید شده که ایران با غنی سازی اورانیوم در پی استفاده در پروژه های نظامی نبوده است.

در حقیقت رسانه های آمریکایی آن بخش از فرضیات آژانس را به تیتر اول اخبار خود تبدیل کردند که تحقیقات کنونی جمهوری اسلامی ایران شاید نه به صورت قطعی مرتبط با برنامه های نظامی باشد.

در همین حال پروفسور "محمد سهیمی" ستون نویس و استاد مهندسی شیمی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در گزارشی تاکید کرد: مهمترین بخش از گزارش آژانس بر مواد منفجره غیر هسته ای تمرکز دارد و در آن به تسلیحات متعارف که در ساخت دستگاه های هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره نشده است.

مهمترین بخش از گزارش آژانس بر مواد منفجره غیر هسته ای تمرکز دارد و در آن به تسلیحات متعارف که در ساخت دستگاه های هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره نشده است.

سهیمی در این گزارش تاکید کرد: در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است که فعالیت های جمهوری اسلامی ایران غیرهسته ای بوده و تنها بخش ناچیزی با اهداف غیرنظامی وغیر هسته ای در چاشنی های منفجر کننده استفاده شده است.

این استاد مهندسی شیمی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: در گزارش آژانس به طراحی و الگوی رایانه ای که ممکن است ایران در پی آن باشد اشاره شده است اما هیچ مدرک مستندی در این رابطه وجود ندارد. از سوی دیگر آژانس در گزارش خود این موضوع را با صراحت اعلام نکرده که فعالیت های ایران با هدف ساخت سلاح هسته ای بوده است.

همچنین رسانه های غربی در ادامه تلاشهای خود برای نظامی جلوه دادن برنامه هسته ای ایران اعلام کردند: در گزارش "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران آمده است فردی به نام "ویاچسلاو دانیلنکو" دانشمند اتمی روسیه به دولت ایران برای ساخت سیستم انفجاری که برای ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، کمک کرده است.

این درحالی است که پس از انتشار چنین گزارشهایی "گرث پورتر" روزنامه نگار آمریکایی در مطلبی فاش کرد: ویاچسلاو دانیلنکو دانمشند اتمی نبوده بلکه یک متخصص ارشد اوکراینی است که فعالیت اصلی وی بر روی پروژه هایی برای تولید الماس های ریز یا به اصطلاح نانو الماس است. با این افشاگری مشخص شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی و"دیوید آلبرایت" مدیرموسسه بین المللی علوم و امنیت در واشنگتن هرگز صحت ادعاهای ویاچسلاو دانیلنکو را بررسی نکرده اند.