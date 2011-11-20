لاله اسکندری، بازیگر و هنرمند فعال در عرصه نقاشی دیواری درباره حذف نام خود در نقاشی‌هایش به خبرنگار مهر گفت: خرداد ماه سال 89 بود که نام من روی اثری که در بزرگراه همت کار کرده بودم رنگ شد و کسی در این زمینه پاسخی نداد. دی ماه سال 89 نیز اتفاق مشابهی برای اثرم در بزرگراه مدرس افتاد. آخرین حذف نام من از آثارم نیز به دیواره دوم بزرگراه مدرس مربوط می‌شود که یک هفته پس از نصب رنگ شد.

وی با بیان اینکه گفته‌اند بهتر است اندازه نام هنرمند کوچک‌تر باشد، افزود: بنا به این پیشنهاد نام من در دیواره دوم بزرگراه مدرس با سایز کوچک‌تری درج شد، اما همانطور که اشاره کردم این بار در فاصله یک هفته به حذف آن به واسطه رنگ کردنش اقدام کردند.

اسکندری با اشاره به بی‌نتیجه بودن پیگیری‌هایش تاکنون تصریح کرد: پیش از این برای عدم ایجاد حساسیت این موضوع را رسانه‌ای نکردم، اما تعجب آور است که آثار دوستان دیگری در سطح شهر موجود است که نه تنها نامشان درشت درج شده‌، بلکه شماره تلفن خود را هم درج کرده‌اند. نمی‌دانم شاید این تهاجم‌ به دلیل شغل دیگر من بازیگری است.

وی به ایجاد سئوال در ذهن مردم نسبت به این اتفاق و ارسال نامه‌هایی در این باره به او اشاره و اظهار کرد: شهرداری خود را صاحب این آثار می‌داند. در صورتی که قانونی برای منع درج نام هنرمند وجود داشته باشد، فرد یا این شیوه کار را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. اما این درست نیست که هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته باشد و این قانون فرضی تنها برای یک نفر اعمال شود. این اتفاق کم لطفی دوستان را نشان می‌دهد.

این هنرمند تصریح کرد: متاسفانه هیچ کسی نیز در این زمینه پاسخگو نیست و کسی این اتفاق را گردن نمی‌گیرد. تا جایی که من از خیر درج نام در آخرین اثرم در خروجی بزرگراه صدر دست نگه داشتم و فعلا ستون 40 سانتی کوچکی را خالی گذاشته‌ام اما با این شرایط به نظر می‌رسد اگر باز هم نامم را درج کنم حذف خواهد شد!