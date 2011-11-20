اولین مکالمه دانشمندان با سلولهای مخمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان برای اولین بار موفق شده اند نوعی ارتباط بازخوردی را میان مخمرها و رایانه برقرار کنند، دستاوردی که می تواند زمینه استفاده از رایانه ها را برای مدیریت میکروارگانیزمهای دست ورزی شده ژنتیکی فراهم آورد.

در مطالعه ای که در سال 2002 انجام گرفت محققان نشان دادند زمانی که نوری سرخ رنگ به سلول مخمر تابیده می شود، فعال شده و نوعی پروتئین ایجاد می شود. تاباندن پرتو عمیقتر نور سرخ منجر به غیر فعال شدن سلولها می شود.

اکنون محققان یک قدم به جلو برداشته و یک "مولکول گزارشگر" را به ژنی که تولید پروتئینها را فعال می کند وصل کرده اند. زمانی که مخمرها تولید پروتئین را آغاز می کنند مولکولهای درخشان گزارشگر نیز فعال می شوند. این مولکولهای گزارشگر را می توان از طریق رایانه ردیابی کرد تا فعال بودن سلولهای مخمر به تایید برسد. زمانی که میزان مورد نیاز پروتئین تولید شد رایانه می تواند با تاباندن نور سرخ رنگ عمقی تر فعالیت سلولها را متوقف کند.

با استفاده از این سیستم بازخوردی کنترلی، مکانیزم کنترل به خارج از سلول و به رایانه ها منتقل شده و به این شکل می توان میزان تولید پروتئین را کنترل کرد. به گفته محققان این تکنیک می تواند دانش بیوتکنولوژی را متحول سازد و در افزایش میزان تولید محصولات متنوعی از جمله سوختهای زیستی تاثیرگذار باشد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، زمانی که رایانه ها بتوانند تولید سلولها را تحت کنترل بگیرند می توانند ژنها را خاموش و روشن سازند و به این شکل دروازه های تولید کنترل شده و شبیه سازی گروه های بزرگ سلولی باز خواهند شد. شاید با کمک این تکنولوژی روزی فرارسد که بتوان اندامهای مختلف را رشد داد، سلولهای بنیادین را خلق کرد و به مغز دستور داد تا بافتهای آسیب دیده خود را ترمیم کند.