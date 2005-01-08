بازديد همسران سفراي كشورهاي عربي از قديمترين و بزرگترين فرهنگسراي كشور

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در اين برنامه همسران و دختران سفراي مقيم تهران از كشورهاي عمان ، يمن ، لبنان و الجزاير ضمن بازديد از بخش هاي مختلف فرهنگسرا اعم ازنگارخانه ، مركز آموزش ، كتابخانه و سالن هاي اجراي هنرهاي نمايشي با شهين كربلايي رييس اداره امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري و منصور احمد لو، رييس فرهنگسراي بهمن ديدار و گفتگو كردند.

دراين ديدار كربلايي ضمن ارايه توضيحاتي درباره فعاليت فرهنگسراها و ساير مراكز تحت پوشش اين سازمان از ديدار سفرا، خانم هاي ديپلمات و اعضاي NGO هاي بين المللي ساير كشورها، به ويژه كشورهاي مسلمان به عنوان يك برنامه مستمر در اداره امور بين الملل سازمان خبر داد.

وي گفت: دراين بازديدها كه از ابتداي امسال به صورت جدي و مستمر صورت مي گيرد، زمينه آشنايي كشورهاي مسلمان با مراكز فعال فرهنگي پايتخت ايران فراهم و درحين ديدار و گفتگو برنامه هايي عملي براي توسعه تعامل فرهنگي تعريف مي شود، ضمن اينكه بازديد كنندگان به عنوان بهترين سفيران فرهنگي، مي توانند نقش بارزي در ارايه و معرفي تصويري درست و واقعي ازايران دركشور خود داشته باشند.

در برنامه بازديد همسران و دختران سفراي چهار كشور عربي از فرهنگسراي بهمن عليرضا عصار نيز كه درحال اجراي آثار خود در اين فرهنگسرا بود توضيحاتي درباره ويژگي هاي موسيقي ايراني ارايه داد وميهمانان با شركت در كنسرت اين خواننده از نزديك با برنامه هاي موسيقي فرهنگسرا آشنا شدند.

اين برنامه با اهداي ياد بودي به ميهمانان بازديد كننده خاتمه يافت.