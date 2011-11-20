جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور/ تهران در صدر

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آمارهای بدست آمده در مهرماه امسال 78 هزار و 645 فقره ازدواج به ثبت رسیده که استان تهران با 9 هزار و 489 فقره ازدواج صدر نشین و استانهای خراسان رضوی با هفت هزار و 326 فقره و خوزستان نیز با پنج هزار و 365 فقره ازدواج در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی تاکید کرد: استانهای سمنان با 566 فقره ، ایلام با 671 فقره و خراسان جنوبی نیز با 763 فقره دارای کمترین آمار ثبت شده ازدواج در کشور هستند.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به افزایش آمار طلاق اشاره کرد و گفت: دراین مدت 12 هزار و 413 فقره طلاق در کشور رخ داده است. این درحالی است که آمار طلاق در شهریورماه 11 هزار و 443 مورد بوده است.

محزون افزود: استانهای تهران با 2 هزار و 792 فقره، خراسان رضوی با یکهزار و 157 فقره و اصفهان با 736 فقره طلاق دارای بیشترین آمار طلاق و همچنین استانهای ایلام با ثبت 36 فقره، خراسان جنوبی با 63 و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده اند.

به گفته وی، در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل آن آمار طلاق 970 مورد و آمار ازدواج نیز 9 هزار و 481 مورد افزایش داشته است.