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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۰

خاله نرگس و عمو نیما به سئوالات تلفنی بچه‌ها پاسخ می‌دهند

خاله نرگس و عمو نیما به سئوالات تلفنی بچه‌ها پاسخ می‌دهند

خاله نرگس و عمو نیما روز سه‌شنبه اول آذر ماه در روابط عمومی شبکه تهران حاضر شده و پاسخگوی سئوالات بچه‌ها خواهند بود.

امیررضا کاوه، تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی "رنگین کمان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است عوامل برنامه "رنگین کمان" در روزهای مختلف در روابط عمومی شبکه تهران حاضر شوند و پاسخگوی سئوالات تلفنی بچه‌ها باشند.

وی در ادامه افزود: روز سه‌شنبه اول آذر ماه خاله نرگس (آزاده آل ایوب) و عمو نیما (محسن مجیب) ساعت 15 در روابط عمومی حضور خواهند داشت و به تلفن بچه‌ها جواب می‌دهند. قرار است در روزهای دیگر پنگول (هومن حاجی عبدالهی) و بابا قیطون (محمدرضا علیمردانی) در روابط عمومی حاضر شوند. البته روز آن هنوز مشخص نشده است.

این تهیه‌کننده درباره این اقدام توضیح داد: در این باره با مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران و مدیر روابط عمومی شبکه تهران به توافق رسیدیم تا این اقدام را انجام بدهیم. در حال حاضر برنامه "رنگین کمان" تعامل خوبی با بچه‌ها دارد و با این اقدام قصد داریم این تعامل را خیلی پررنگ‌تر کنیم.

کد مطلب 1463539

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