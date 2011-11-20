امیررضا کاوه، تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی "رنگین کمان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است عوامل برنامه "رنگین کمان" در روزهای مختلف در روابط عمومی شبکه تهران حاضر شوند و پاسخگوی سئوالات تلفنی بچه‌ها باشند.

وی در ادامه افزود: روز سه‌شنبه اول آذر ماه خاله نرگس (آزاده آل ایوب) و عمو نیما (محسن مجیب) ساعت 15 در روابط عمومی حضور خواهند داشت و به تلفن بچه‌ها جواب می‌دهند. قرار است در روزهای دیگر پنگول (هومن حاجی عبدالهی) و بابا قیطون (محمدرضا علیمردانی) در روابط عمومی حاضر شوند. البته روز آن هنوز مشخص نشده است.

این تهیه‌کننده درباره این اقدام توضیح داد: در این باره با مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران و مدیر روابط عمومی شبکه تهران به توافق رسیدیم تا این اقدام را انجام بدهیم. در حال حاضر برنامه "رنگین کمان" تعامل خوبی با بچه‌ها دارد و با این اقدام قصد داریم این تعامل را خیلی پررنگ‌تر کنیم.