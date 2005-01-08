آغازشمارش معكوس براي انجام انتخابات جانشيني ياسرعرفات

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل ازمنابع خبري، با توجه به برنامه هاي اعلامي درخصوص انتخابات فلسطين كه امروز فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها در آن به پايان مي رسد، آنچه در حال حاضر اساسي بنظر مي رسد نحوه شركت وميزان راي دهندگان در پاي صندوق راي مي باشدكه بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تقريبا دو ميليون نفر براي راي دادن در انتخابات روز يكشنبه واجد شرايط خواهند بود.

بسياري ازخبرنگاران و ناظران سياسي كه به سرزمينهاي اشغالي سفر كردند، در توصيف حال وهواي انتخاباتي در اين مناطق اظهار داشتند كرانه باختري و نوار غزه طي هفته هاي اخير شاهد تجربه اي بود كه درجهان عرب بسيار نادراست كه برخي رسانه ها ازآن بعنوان يك رشته مبارزات انتخاباتي زنده و دموكراتيك ياد كردند .

در اين راستا برخي اقدامات همانند برگزاري گردهمايي ها و سخنراني هاي پرسر و صدا و نصب پوسترهاي گوناگون بر در و ديوارها از وجوه بارز اين دوره بود.

اما برخي رسانه ها وخبرنگاران غربي كه فرصت حضور در مناطق فلسطيني را يافتند با توجه به ديدگاههاي جانبدارانه خود كه ملهم ازادبيات آنهاست چنين بيان كردند كه مهم تر ازهرچيز اين احساس در هوا موج مي زد كه فرصت بيان ديدگاه هاي تند در فضايي مسالمت آميز فراهم آمده و مردم مي توانند نامزد مورد نظرشان را در روز راي گيري آزادانه انتخاب كنند.

آنها درالقاي برداشت خود چنين ابراز داشتند كه از شواهد چنين برمي آيدمردم در مناطق مختلف نامزد سالخورده تر و سپيدمو يعني محمود عباس را انتخاب خواهند كرد البته اين منابع خبري حرفي از مانع تراشي واقدامات تخريبي رژيم صهيونيستي در برابر ديگر كانديداهاي مردمي همانند ممانعت از ورود به شهرها ومناطق مختلف ويا دستگيري وجلو گيري از تبليغات انتخاباتي سخني به ميان نياوردند.

اين مراكز رسانه اي درراستاي تشريح برنامه هاي نامزدهاي مختلف وجايگاه هريك وتاثير گذاري بر افكار عمومي عنوان داشته اند كه امتياز بزرگي كه محمود عباس از آن بهره مي برد نامزدي حزب قدرتمند فتح است كه زماني تحت هدايت ياسر عرفات بود و از ديرباز بازيگر اصلي صحنه سياسي در مناطق فلسطيني بوده است.نظرسنجي ها نشان مي دهد كه آقاي عباس بيش از 60 درصد آرا را به دست خواهد آورد.

منابع غربي همچنين اعتراف كردندبرخي نشانه ها حاكيست كه مبارزات انتخاباتي حساب شده و سازمان يافته يك نامزد بسيار جوانترو فعال حقوق بشر به نام مصطفي برغوثي، حزب فتح را تكان داده است.وي در سراسر طول مبارزات، عليه فساد و ساير ناكامي هاي تشكيلات حاكم سياسي زبان به اعتراض گشود.بعلاوه اين منابع يادي از مروان برغوثي دبير كل جنبش فتح در كرانه باختري كه هم اكنون در زندانهاي رژيم صهيونيستي بسر برده وبدليل فشارهاي مختلف مجبور به كنارذه گيري ار انتخابات شده، نكرده اند.

آنچه لازم به يادآوري است اينكه اين مبارزات همواره زير سايه سنگين اشغال ارتش اسرائيل بوده و فلسطيني ها به تلخي گله مي كنند كه حضور نظامي اسرائيل و ايستگاه هاي متعدد بازرسي مبارزات را مختل كرده است.به علاوه در سراسر دوره منتهي به انتخابات، خشونت در غزه زبانه كشيده است وحملات مستمر آن رژيم براي اخلال در روند انتخابات وشركت فراگير مردم بوده است.در چنين شرايطي در تهاجم هاي متعدد رژيم صهيونيستي هفت كودك و نوجوان فلسطيني تنها در يكي از اين واكنش ها جان باختند.

از سوي ديگر منابع انتخاباتي اعلام كردند در مجموع 8/1ميليون فلسطينى كه سن شان بيش از 18 سال است حق راى دارند. از اين تعداد يك ميليون ودويست وهشتاد دو هزار وپانصد بيست وچهارنفر نام خود را در فهرست راى دهندگان ثبت كرده اند. اين مقدار حدود 80درصد كل فلسطينيانى ست كه حق راى دارند. اما نبودن نام افراد در فهرست راى دهندگان مانعى براى شركت در انتخابات آنها نيست و هر فلسطينى مى تواند با ارائه ى كارت شناسايى خود به مراكز راى گيري، نامزد مورد نظر خود را انتخاب كند.

در مجموع 8/1 مركز راى گيرى با 2800 صندوق راى در اختيار فلسطينيان قرار دارد و اين مراكز در 16 منطقه مسقرند. از اين تعداد 11 منطقه ى راى گيرى در كرانه ى غربى رود اردن و 5 منطقه ى ديگر نيز در نوار غزه واقع شده است.

مراكز راى گيرى قرار است روز يكشنبه آينده، راس ساعت هفت صبح آغاز به كار كنند و راس ساعت هفت شب نيز به كار خود پايان دهند. گفته مى شود كه در صورت تقاضاى انبوه مراجعه كنندگان، ساعات بيشترى براى راى گيرى اختصاص يابد.

هفت نفر خود را نامزد پست رياست تشكيلات خودگردان كرده اند و هر راى دهنده اى مى تواند در جريان انتخابات فقط به يكى از آنها راى مى دهد. براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات هر راى دهنده اى بايد انگشت خود را در جوهرى كه پاك شدنى نيست فرو كند. برگزار كنندگان به اين ترتيب، مى خواهند از راى مكرر يك فرد جلوگيرى كنند.

16هزارناظر انتخاباتي متعلق به تشكيلات خود گردان فلسطين بوده و 6344 ناظر انتخاباتى از خود منطقه به همراه صدها ناظر خارجى بر اين راى گيرى وسيع فلسطينى ها نظارت خواهند كرد وبيش از ده هزار نماينده تشكلهاي سياسي و2190 نفر بعنوان ناظر انتخاباتي وحدود صد ناظر بين المللي بر اين نتخابات نظارت خواهند داشت.