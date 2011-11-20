آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "جنوب از شمال غربی" را با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، سینا رازانی، فهیمه امن‌زاده و فرزین صابونی اجرا کنیم. این نمایش قرار است در بخش مهمان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و در آخرین روز جشنواره در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" یادآور شد: پیشتر قرار بود این نمایشنامه را رضا گوران کارگردانی کند اما به دلیل مشغله او، خودم با ترکیب بازیگران کاملا متفاوت به عنوان کاری از گروه تئاتر "پوشه" این اثر را به صحنه می‌برم.



نمایش "جنوب از شمال غربی" روایتگر داستان آدم‌های بی‌سرزمین است. لادن سیدکنعانی طراح صحنه و لباس، نورالدین حیدری‌ماهر برنامه ریز، مدیرتولید و دستیار کارگردان، هلن بهرامی منشی صحنه، فرشاد آذرنیا انتخاب موسیقی و طراح افکت، ارسلان آقاخانی طراح پوستر و بروشور دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.



ایوب آقاخانی نمایش "کسوف" را سال گذشته در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.