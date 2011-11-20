فرزاد اژدری کارگردان فیلم سینمایی"سلام بر فرشتگان" درباره استقبال از این فیلم در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان گفت: من تنها توانستم یک اکران فیلم را ببینم که متاسفانه ناقص پخش شد و یک دقیقه انتهایی فیلم به نمایش درنیامد. اما همین نمایش هم با استقبال روبرو شد و خوشبختانه کسی سالن را ترک نکرد. امیدوارم کودکان از این فیلم سینمایی لذت ببرند.

وی ادامه داد: افتخار می‌کنم که این فیلم توانست جوایز بسیاری را از آن خود کند. بسیار خوشحالم که توانستم در کنار هنرمندانی از سینمای کودک چون ابراهیم فروزش و علی شاه‌حاتمی که سالهاست در این حوزه فعالیت می‌کنند حضور یابم. انتظار دریافت این جوایز را نداشتم. تلاش افراد گروه و لطف داوران باعث دیده شدن این فیلم سینمایی شده است.

اژدری گفت: بخشی از جلوه‌های ویژه این فیلم سینمایی نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. "سلام بر فرشتگان" را برای حضور در جشنواره سی‌ام فیلم فجر آماده می‌کنیم و پس از جشنواره تصمیم برای اکران فیلم گرفته می‌شود. این فیلم سینمایی برای مخاطب 5 تا 10 سال ساخته شده است البته بزرگترها هم می‌توانند از فیلم دیدن کنند اما گروه سنی کودک مخاطب اصلی این فیلم است.

وی درباره اختصاص یک گروه سینمایی به کودکان و نوجوان گفت: این اقدام بسیار لازم و مفید است. اما امیدوارم که با اجرای این طرح سینمای کودک و نوجوان از دیگر فیلم‌ها جدا نیفتد و به سرنوشت گروه‌های دیگری مثل گروه "آسمان باز" که در گذشته فعالیت می‌کردند اما به نتایج قابل قبولی دست نیافتند، دچار نشود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح باید به صورتی سازماندهی شود که تنها مختص نمایش فیلم‌های کودک نباشد تا این نوع فیلم‌ها از کل سینمای ایران دور نیفتند. بلکه تمرکز این فیلم‌ها در گروه خاصی باشد اما بتوانند به صورت گسترده در همه شهرستان‌ها نیز به نمایش درآیند. همچنین باید سینمایی برای اکران فیلم های کودک و نوجوان در هر شهر نیز اختصاص یابد. چون این طرح به رشد و بالندگی سینمای کودک کمک فراوانی می‌کند.

در"سلام بر فرشتگان" که داستان آن درباره کودکی است که برای جلوگیری از مرگ مادر بزرگ بیمارش آرامش شهر را برهم می‌ریزید، علیرضا خمسه، ماه چهره خلیلی، شمسی فضل‌الهی، مهیار مجیب، اصغر نقی‌زاده، سیدبهرام سروری نژاد، مریم توکلی، طوفان مهردادیان، فرزین اژدری و کیمیا حسینی به همراه ایلیا مجیدی (بازیگران خردسال) نقش آفرینی می‌کنند.

