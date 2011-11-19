سیف الاسلام دستگیر شد/ فرزند معمر قذافی به دادگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و العربیه، "البشیر الطیب" رئیس اتاق عملیات انقلابیون الزنتان اعلام کرد: انقلابیون سیف الاسلام و سه تن از معاون وی را در نزدیکی منطقه "اوباری" در جنوب لیبی دستگیر کرده اند.

وی افزود: سیف الاسلام به الزنتان منتقل شده وهمانند معمر قذافی کشته نمی شود و به دادگاه منتقل می شود.

سیف الاسلام هنگام فرار به نیجر دستگیر شده است و جراحاتی به وی وارده نشده است.

شایان ذکر است که معمر قذافی پدر و معتصم قذافی برادر سیف الاسلام چندی پیش هنگام دستگیری کشته شدند.