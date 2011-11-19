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۲۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

براساس اعلام رسانه ها؛

سیف الاسلام دستگیر شد/ فرزند معمر قذافی به دادگاه می رود

سیف الاسلام دستگیر شد/ فرزند معمر قذافی به دادگاه می رود

منابع خبری لحظاتی قبل اعلام کردند که انقلابیون لیبی فرزند معمر قذافی را در جنوب این کشور دستگیر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و العربیه، "البشیر الطیب" رئیس اتاق عملیات انقلابیون الزنتان اعلام کرد: انقلابیون سیف الاسلام و سه تن از معاون وی را در نزدیکی منطقه "اوباری" در جنوب لیبی دستگیر کرده اند.

وی افزود: سیف الاسلام به الزنتان منتقل شده وهمانند معمر قذافی کشته نمی شود و به دادگاه منتقل می شود.

سیف الاسلام هنگام فرار به نیجر دستگیر شده است و جراحاتی به وی وارده نشده است.

شایان ذکر است که معمر قذافی پدر و معتصم قذافی برادر سیف الاسلام چندی پیش هنگام دستگیری کشته شدند.

کد مطلب 1463587

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