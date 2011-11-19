600 خانواده روستایی تحت پوشش کمیته امداد بجنورد خانه دار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا وحدانی اظهار داشت: طی سال جاری 627 واحدمسکونی روستایی برای مددجویان احداث و پس از تکمیل به آنان تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات اعطایی برای هر واحد مسکونی یکصد میلیون ریال است افزود: اعتباری بالغ بر 62 میلیارد و 700 میلیون ریال برای ساخت این واحدها هزینه شده است.

وی تصریح کرد: تسهیلات اعطایی مسکن روستائیان با همکاری بنیاد مسکن استان در قالب طرح بهسازی مسکن پرداخت می شود که از سوی کمیته امداد برای هر واحد نیز مبلغ پنج میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

وحدانی در ادامه به واحدهای مسکونی ساخته شده ازسال 84 تاکنون در شهرستان اشاره وتصریح کرد : 2هزار و625 واحد مسکونی دراین شهرستان ساخته و تحویل مددجویان شده است.

وی اهمیت ساخت مسکن مددجویان را بهره وری و کاهش هزینه آنان، حفظ عزت و کرامت مددجویان، خوداتکایی، توانمندی و کاهش فاصله طبقاتی خانواده های تحت حمایت عنوان کرد و اظهارداشت : کمک به مقاوم سازی بافتهای فرسوده روستایی، ترغیب خانواده ها به سکونت درروستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها ،کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث غیرمترقبه و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی خانوادهای مددجو از جمله اهداف ساخت مسکن برای نیازمندان است.