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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۳

خانه فرهنگ خزانه برگزار مي كند

مسابقه خوشنويسي با نام مبارك مولي علي (ع)

خانه فرهنگ خزانه وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير خم ، در نظر دارد يك دوره مسابقه خوشنويسي با نام مبارك حضرت علي (ع) برگزار نمايد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر اين مسابقه با هدف آشنايي اقشار مختلف سني با مولي الموحدين علي (ع) و ايجاد نشاط و ذوق هنري در بين آثار برگزار مي شود.

روابط عمومي ستاد منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري  اعلام كرد: علاقمندان به شركت در اين مسابقه مي توانند آثار خود را در قطع  A4 و به شيوه نستعليق از هفدهم دي لغايت نهم بهمن ماه به نشاني خزانه بخارايي، فلكه اول عباسي ، خيابان  شهيد پرستويي و پست الكترونيكي  khazaneh cultural center@yahoo.com ارسال و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 3-5312921 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 146361

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