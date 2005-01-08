مسابقه خوشنويسي با نام مبارك مولي علي (ع)

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر اين مسابقه با هدف آشنايي اقشار مختلف سني با مولي الموحدين علي (ع) و ايجاد نشاط و ذوق هنري در بين آثار برگزار مي شود.

روابط عمومي ستاد منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري اعلام كرد: علاقمندان به شركت در اين مسابقه مي توانند آثار خود را در قطع A4 و به شيوه نستعليق از هفدهم دي لغايت نهم بهمن ماه به نشاني خزانه بخارايي، فلكه اول عباسي ، خيابان شهيد پرستويي و پست الكترونيكي khazaneh cultural center@yahoo.com ارسال و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 3-5312921 تماس حاصل نمايند.