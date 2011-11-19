اخبار کوتاه از جهاد کشاورزی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،علیزاده مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی فسا از شروع عملیات کشت جو در شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و800 هکتار از مزارع به زیر کشت این محصول اختصاص یافته که انتظار می رود به دلیل نیاز آبی کمتر این محصول در مقایسه با گندم و مقاومت در مقابل تنشهایی از قبیل خشکی و شوری، سطح زیر کشت جو در مقایسه با سال قبل افزایش یابد.

وی همچنین سطح زیر کشت جو آبی در سال زراعی قبل را چهارهزار هکتار اعلام کرد.

برداشت ذرت علوفه ای در سروستان

در سال جاری 90 درصد از سطح زیر کشت ذرت در شهرستان سروستان به صورت علوفه ای برداشت شد. محمد اسماعیل صداقت مسؤل اداره تولیدات گیاهی سروستان با اعلام مطلب فوق افزود: برداشت علوفه ای ذرت ضمن فراهم آوردن غذای مورد نیاز دامداران منطقه موجب یک تا دو نوبت صرفه جویی در میزان آب مصرفی را فراهم می آورد و با رها سازی زمین شرایط را برای رعایت تاریخ کاشت محصولات شتوی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: در سال جاری 50 درصد سطح زیر کشت ذرت به ارقام میانرس اختصاص یافته که جایگزین ارقام دیررس(704) ذرت شده است.

پایان برداشت برنج از مزارع شهرستان جهرم

برداشت برنج در سطح 832 هکتار از اراضی شهرستان جهرم پایان یافت.

مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ضمن اعلام این مطلب افزود: برنج کشت شده در اراضی شهرستان شامل رقمهای چمپای محلی، چمپای عنبربو و ارقام پرمحصول است که از رقمهای مرغوب بوده و بازار پسندی خوبی دارند.

علی اصغر فرهمندیان مقدار محصول برداشت شده از این اراضی را دو هزار و 670تن اعلام کرد و بحران کمبود آب را از عوامل تهدید کننده کشت برنج در شهرستان برشمرد که عامل مهم کاهش هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج در چند سال اخیر در سطح شهرستان است.

وی افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده ای نزدیک شاهد کاهش بیش از پیش سطح زیر کشت برنج در شهرستان جهرم خواهیم بود.

آغاز عملیات برداشت ذرت دانه ای در فسا

عملیات برداشت ذرت دانه ای در شهرستان شروع شد.

علیزاده مسئول زراعت شهرستان اعلام داشت سطح زیر کشت ذرت دانه ای ، علوفه ای در سال جاری هفت هزارو700 هکتار بوده که در مقایسه با سال قبل به دلیل افت آب سفره های زیر زمینی، در راستای ترویج و توسعه الگوی کشت و هماهنگی سطح زیر کشت با میزان آب، 500 هکتار کاهش یافته که از این مقدار یک هزارو200 هکتار به صورت علوفه ای برداشت شده است .

پیش بینی می شود با توجه به مراقبتهای انجام گرفته ذرت کار در شش هزار و 500 هکتار از مزارع ذرت دانه ای حدود 58هزار و 500 تن ذرت دانه ای با رطوبت 14درصد و میانگین 9 تن در هکتار برداشت شود.