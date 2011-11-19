مسئولان منابع طبیعی کرمانشاه از روستاهای محروم بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلمیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و علی اکبر دارابی، رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه به همراه خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه به روستاهای محروم "چشمه مار"، "چم نوزه" و "کالگه و شهری" سفر کردند.

این مسئولان در این سفر از نزدیک مشکلات و نارسایی های این روستاها را مورد بررسی قرار دادند و با اهالی این روستاها رایزنی‌های لازم انجام گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این بازدید با تاکید بر خدمات رسانی فوری به مردم این روستاها، گفت: از رئیس منابع طبیعی شهر کرمانشاه می خواهم که هر چه سریعتر نسبت به بسترسازی در حوزه منابع طبیعی در این روستاها اقدام کند و نتیجه را به این اداره کل اعلام کند.

سلیمانی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ مسئولی به این روستاها نیامده است و همین امر نشان دهنده این همه مشکل و محرومیت است.

وی افزود: این روستاها از نظر پتانسیل های طبیعی غنی هستند و با برنامه ای تخصصی و کاربردی می توان بهترین استفاده ها را از این مناطق برد.

سلیمانی گفت:‌ یکی از مشکلات مردم این روستا، مشخص نبودن حدود و سرحدات مراتع با دیگر روستاهاست که از رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه می خواهیم که نسبت به تعیین حدود مذکور سریعا اقدام کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به نیاز بسیج همگانی مسئولان استان برای محرومیت زدایی از این روستاها، تاکید کرد: مشکلات در این چند روستا به حدی است که تمام ادارات استان باید دست به دست هم دهند و در یک اقدام بسیجی وار، مشکلات این مردم مومن و مخلص را برطرف کنند.

وی افزود: متاسفانه نبود پل ارتباطی، جاده، سوخت زمستانی تنها گوشه ای از مشکلات مردم این روستاهاست که شایسته دولت نیست که هموطنان ایرانی ما در چنین وضعیتی باشند.

سلیمانی در پایان سخنان خود گفت: اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، آمادگی خود را برای هرگونه خدمات رسانی در حیطه قانونی خود به مردم روستاهای استان کرمانشاه اعلام می کند و از دیگر مسئولان نیز درخواست یاری و کمک داریم.

در ادامه این بازدید، دارابی، رئیس منابع طبیعی شهر کرمانشاه تاکید کرد: برای حمایت از مردم روستاهای مذکور، این اداره برخی از امکانات اولیه اهالی، احشام و گوسفندان روستائیان را در اختیار ایشان قرار می دهد.

دارابی افزود: نبود "آبشخور" یکی از معضلات گله داران روستای چشمه مار است که در اسرع وقت این معضل را برطرف می کنیم.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات دامداران این روستاها، نداشتن منبع مناسب برای ذخیره آب احشام است که این موضوع نیز در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.

دارابی تاکید کرد: طبیعت بکر و زیبای منطقه می تواند سالیانه پذیرای بسیاری از گردشگران و طبیعت دوستان باشد، ولی این نقطه از استان به دلیل دورافتادگی و نداشتن هرگونه جاده مواصلاتی به دست فراموشی سپرده شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت:‌ با این بازدید دو روزه که از روستاهای منطقه داشتیم، بسیاری از نارسایی ها از نزدیک مشاهده شد و طبق بررسی هایی که با مهندس سلیمانی، مدیرکل محترم منابع طبیعی استان کرمانشاه داشته ایم، انشاالله به زودی بسیاری از مشکلات این روستاها رفع خواهد شد.

این سفر که به همراهی و راهنمایی خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه انجام شد، به مدت 2 روز به طول انجامید و ساعتی قبل این هیئت از روستاهای مذکور به شهر کرمانشاه برگشتند.