به گزارش خبرنگار مهر، رونق بازار متخصصان زیبایی بینی آنقدر زیاد شده است که خیلی ها با وجود نداشتن تخصص وارد این عرصه شده و به خیال کسب درآمد از این التهاب، به رفتارهای غیر پزشکی دست می زنند.

آمار ناراضیان از جراحی عمل بینی، قصه کلاهبرداری برخی پزشک نماها و داستان عواقب روحی وخیم بعد از هدر رفتن درآمد برخی خانم های جوان از تیتر های تکراری این روزهای صحفه حوادث نشریات است.

قصه دخترکی که هر روز صبح از خواب بیدار می شود دست و صورت نشسته بی تاب آینه می شود تا به آن دماغ به قول خودش "دو متری" خیره شود، قصه دختران زیادی است که آرزو می کنند یک روز آن قدر پول داشته باشند تا بتوانند به قول خودشان این عیب را از بین ببرند.

روایت اصرار یک دختر به پدرش که پولی جور کن تا من از دست این دماغ خلاص شوم بی فایده است. چرا که پدر معتقد است هر چه خدا آفریده نعمت است و حکمت، چرا باید در خلقت خداوند دست ببرد.

حالا این دختر هر روز به عمق آرزوهایش فکر می کند به اینکه هیچ کس او را با این دماغ دوست نخواهد داشت. از طرفی به این فکر می کند که پدر هم حق دارد یک کارگر ساده که از کله صبح تا پاسی از شب جان می کند. پدری که آنقدر همیشه برای خرج زندگی درگیر بوده که هیچ گاه چشم باز نکرده تا ببیند هم سن و سالان دخترش چه پول هایی که برای زیبا شدن خرج نمی کنند؟ پدر بیچاره تا قوت در بازو داشته بیل و کلنگ بر زمین کوبیده است.

زمانی هم که خواسته ازدواج کند حتی به چهره مادر برای لحظه ای نیم نگاهی نینداخته، او مثل پسرهای امروز نبوده که از کاه، کوه بسازند و تا می توانند برای دخترانی مثل او دست بگیرند.

آویختن طناب داری بر دماغ

این دختر می گوید که پدرم هیچ گاه نفهمید که چرا در میهمانی ها کمتر حاضر شدم و یا چرا با دوستان و هم سن و سالانم کم تر جوشیدم. نمی دانم تا کی قرار است همیشه کنج این اتاق غریب و تنها با این دماغ به سر برم.

درس و دانشگاه را همان ترم اول برای اینکه دماغ بزرگی داشتم و مورد تمسخر بودم رها کردم اصلا هر مصیبتی که بود همین دماغ لعنتی به سر من آورد. پدر ای کاش می توانستم برایت بگویم، خسته ام دیگر خودم هم از این وضع خسته ام.

این روزها طناب دار بر دماغم آویخته ام طنابی که دوست دارم با آن دماغم را بکنم و به دور بیندازم. روحم زخم خورده است فریادم را نمی شنوم فقط می خواهم موفق باشم اما با این دماغ هرگز پله ها موفقیت اجازه عبور را به من نمی دهد.

حالا این دختر با خودش هر روز مثل سرودن یک بیت شعر این جمله را تکرار می کند "شاید اگر دوستان و نزدیکان دماغم را به سخره نمی گرفتند و اعتماد به نفسم را هدف قرار نمی دادند، امروز من هم چون دیگران زندگی می کردم".

تیغ زیبایی و کسب اعتماد به نفس کاذب

برخی از روانشناسان با بررسی پدیده جراحی بینی به ویژه در میان دختران معتقدند این جراحی به خودی خود بد نیست بلکه زمانی این روند نگران کننده خواهد شد که طیف وسیعی از افراد یک جامعه بدون دلیل و با وجود موزون بودن دماغ نسبت به این امر گرایش یابند.

این طیف از روانشناسان اعتقاد دارند در دنیایی که بازیگران و حتی سیاست مداران به جراحی بینی اقدام کرده اند نمی شود از افراد عادی جامعه توقع چنین کاری را نداشت. و این پدیده باید از دیدگاه کسب اعتماد به نفس ریشه یابی و شکافته شود.

یک روانشناس در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ما در روزگاری قرار داریم که یک بازیگر به عنوان الگویی برای جامعه و به منظور بیش تر مطرح کردن خود و یا اینکه عکسش زیباتر بر روی مجلات بدرخشد با تیغ زیبایی کسب اعتماد به نفس کاذب را برای خویش مهیا می کند.

زهره ناجی افزود: شاید بتوان گفت که این بازیگران بودند که با گرایش به جراحی بینی جامعه را به این سمت سوق داده و با راه انداختن این موج آفت ها و تبعات جدی را در حال حاضر در کشور و به خصوص جوانان ایجاد کرده اند.

ناجی با بیان اینکه روند جراحی بینی آسیب ها متعددی را به دنبال دارد افزود: شاید یکی از آن آسیب ها فراموش شدن ارزش ها و معنویات در کشور باشد و یا اینکه فرد بیش از بیش توان خود را بر روی زیبا شدن چهره معطوف کند تا اینکه تلاش کند در عرصه ها مختلف زندگی و اضافه شدن معلومات خویش بکوشد.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که افراط و فراگیر شدن این امر در بین افرادی با بینی ها یی کوچک و معمولی می تواند در آینده ای نزدیک تبعات جبران ناپذیری بیش تری را برای اجتماع به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به چهره ها شاخص پژوهشی اظهار کرد: تنها با اندکی سرک کشیدن و مطالعه زندگی نامه و تصاویر برخی از دانشمندان و محققان و یا نویسندگان می توان دید که بسیاری از آن ها با همان دماغ های بزرگ گوشتی، نوک تیز و یا عقابی به قله ها بلند زندگی خویش دست یافته اند.

این روانشناس تصریح کرد: نکته جالب توجه این است که همه ما به چشم دیده ایم که نداشتن چهره خوب و یا دماغ بزرگ در برخی از افراد نیز نتوانسته آنان را از رسیدن به آرمان ها و اهداف خود بازدارد.

ناجی با اشاره به کسانی که بینی بزرگ دارند و با این شرایط اقدام به عمل بینی می کنند اظهار داشت: کسانی که به دلیل دارا بودن بینی بزرگ نسبت به هم سن و سالان خود احساس بیهودگی و نازیبایی دارند در صورتی که گمان کنند به افسردگی و یا آشفتگی روانی دچار شده اند توصیه می شود که نسبت به جراحی بینی خود اقدام کند.

نگاه به موفقیت تنها از دریچه جراحی بینی

در این رابطه یکی از کسانی که اقدام به عمل جراحی کرده می گوید: لحظه ای بهتر است منصف باشیم و خودمان را به جای دوستانمان قرار دهیم و با آنها همدرد شویم زیبایی چهره و یا داشتن دماغی موزون در اعتماد به نفس و فعالیت های اجتماعی بسیار موثر است و نمی توان به راحتی از کنار این امر گذشت.

سارا عباسی با بیان اینکه همه می توانند گاهی خود را به جای کسانی بگذارند که دماغ بزرگی دارند که اگر عمل شود در زیبایی آن ها نقش موثری را ایفا می کند افزود: دختری که بعد از اتمام درسش با باز کردن صفحه نیازمندی ها و یافتن کار مورد علاقه تنها به دلیل نداشتن چهره مناسب و یا بینی بزرگ توسط کارفرما و مدیر پذیرفته نمی شود حق دارد تا به موفقیت تنها از دریچه جراحی بینی نگاه کند.

سیما حسینی نیز یکی دیگر از افرادی است که اقدام به جراحی بینی کرده اما از این وضع ناراضی است و می گوید: احساس می کنم چهره ام مصنوعی شده و مورد تمسخر دیگران هستم و انگار وضعیت چهره ام با گذشته چندان فرقی نکرده است.

وی بیان کرد: امروز به این نتیجه رسیده ام که چهره خوب و یا داشتن دماغی متناسب بخش کوچکی از زندگی است اما قسمت بزرگ تر کوشش برای رسیدن به بهترین شدن است.

مهدی رمضانی فردی است که با پدیده جراحی بینی به شدت مخالف است و می گوید: اگر قرار بود همه زیبا باشند و یا به خاطر داشتن چهره و دماغ خوب به مقاطع بالا برسند آنگاه انسان ها فرهیخته با چهره ها معمولی بزرگ و والا نمی شدند.

وی تاکید کرد: جراحی بینی در بعضی از افراد شاید بتواند چند صباحی احساس آرامش و اعتماد به نفس کاذب را شکل دهد اما بعد از گذشت زمان دوباره همان احساس پوچی و نازیبایی در فرد بروز و ظهور پیدا می کند.

وی ادامه داد: گاهی ممکن است این فکر در ذهن فرد شکل گیرد که اجزای صورتش متعلق به او نیست و این جراحی است که به دماغ او شکل زیبایی داده و یا با خود بگوید این چهره طبیعی و خدادادی نیست.

بازار گرم عمل دماغ به سبک سربالایی

وقتی عمل دماغ آن هم به سبک سربالایی در بین جوان ها رونق می گیرد بسیاری از روی چشم و هم چشمی هر طور و به هر قیمت که شده بدون اینکه بدانند این مدل به صورتشان می آید یا خیر دست به عمل جراحی دماغ با مدل سر بالایی می زنند.

بعضی از دکترهای زیبایی هم میلیونی پول پارو می کنند و زمانی هم که دماغ فرد مورد نظر را کج و سوراخ می کنند پاسخگو نیستند.

در این بین مسئله جالب توجه این است که گاهی در بعضی از افراد به محض جراحی بینی هر چند که مدل دماغشان زیبا نشده و یا کج شده باشد اما بازهم اعتماد به نفس کافی و کاذب را در آن ها ایجاد می کند.

جایگاه ویژه چسب دماغ در ایران

البته ناگفته نماند که این روزها چسب دماغ هم جایگاه ویژه ای در بین طیف وسیعی از دختران و پسران پیدا کرده است و انگار بعید نیست که تا چند وقت دیگر چسب هم به اندازه جراحی بینی قدر و قیمتی عجیب پیدا کند.

پرستیژ عمل جراحی بینی آن قدر زیاد است که داروخانه ها نیز باندهایی برای باندپیچی بینی کسانی که عمل نکردند می فروشند تا آنها به عمل بینی تظاهر کنند.

مطابق آمارها تب جراحی های زیبایی به ویژه بینی در میان جوانان ایران در رده های نخست جهانی قرار دارد و این باعث تاسف و سر افکندگی است که در یک کشور تعداد زیادی افراد به دلیل نداشتن اعتماد به نفس و یا پیروی از مد و زیبا شدن بیش تر به این سمت گرایش یابند.

یک کارشناس ارشد جامعه شناسی در این رابطه گفت: پدیده جراحی بینی زمانی تنها بین خانم ها جوان رواج داشت اما امروز میان مردان و سالمندان نیز به چشم می خورد.

علی دهقانی افزود: مطالعات نشان داده اغلب کسانی که به جراحی بینی خویش اقدام می کنند افرادی هستند که از سوی اطرافیان و هم سن و سالان مورد تحقیر و استهزاء قرار می گیرند.

رواج جراحی بینی میان فقیر و غنی

وی با بیان اینکه جراحی بینی فقیر و غنی نمی شناسد گفت: جراحی بینی امروز روز دیگر فقیر و غنی نمی شناسد و می توان گفت تمام طبقات جامعه به این سمت و سو گرایش عجیبی یافته اند، و حتی کسانی که بینی مطلوبی دارند نیز بازهم دوست دارند به این جراحی تن دهند.

علی دهقانی با بیان اینکه باید خودسازی و معنویت به عنوان نقش والا در جامعه فرهنگ سازی شود تصریح کرد: جامعه باید با فرهنگ سازی و انجام خودسازی، معنویت و اخلاق شایسته را به دیگران معرفی کند و نشان دهد که شخصیت و بزرگ منشی بسیار بالاتر از ظاهر است.

نه همین دماغ زیباست نشان آدمیت

و در نهایت امروز برای پایان یافتن گزارش بسیار اتفاقی به مطب دکتر جراحی زیبایی سری زدم و با چهره ای عجیب افرادی که دماغ خود را به اصطلاح زیبا کرده بودند مواجهه شدم یکی دماغش چسب داشت دیگری بینی خود را تازه باز کرده بود و زیر چشمانش مانند کسی که کتک بخورد کبود و سیاه شده بود و دماغ کسان دیگری که در آن مطب حضور داشتند بیشتر شبیه عروسک ها غیر طبیعی بود.

و در کنار همه این موارد نکته جالب این بود که آن دکتر آن چنان از نحوه کار کردن و جراحی خود تعریف می کرد که انگار قرار است دلالی به راه بیندازد.

آنجا حرف از قیمت ها نجومی برای جراحی بینی بیداد می کرد اصلا راستش را بخواهید دلم برای پول زبان بسته سوخت طوری که با خود گفتم اگر من بودم این پول را صرف کارهای مهم تری در زندگی می کردم نه اینکه خودم را صحیح و سالم به زیر تیغ جراحی بکشانم.

البته این که فرد صحیح و سالم و یا حتی بدون اینکه بینی اش مشکلی داشته باشد خود را به تیغ جراحی می سپارد یکی دیگر از عجایبی است که نه تنها در ایران بلکه در جهان شایع است.

ای کاش روزی می رسید که برخی از افراد اجتماع آن قدر به بلوغ فکری می رسیدند که به جای پرداخت هزینه ها هنگفت میلیونی به جراحی وجدان و درون خود می پرداختند نه با ظاهری که ماندنی و پایدار نیست و این جاست که باید گفت نه همین دماغ زیباست نشان آدمیت.

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گزارش: مرضیه صاحبی