واردات بنزین نداریم/ ورود 21 هزار خودرو خارجی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا نادری امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اقدامات گمرک برای ساماندهی کالای همراه مسافر به ویژه طلای خارجی گفت: حجم تردد کالای مسافری سالانه 30 درصد رشد دارد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرد: مسافرهایی هستند که تجارت مسافری می کنند و این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های گمرک مطرح است، براین اساس سامانه ای برای ثبت، ضبط و تردد مسافران تعبیه شده است.

کشف 20 میلیون دلار از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق

وی یکی از معضلات گمرک را حجم ورود کالای مسافری ذکر و تصریح کرد: برای ورود و خروج طلا بانک مرکزی دستورالعمل صادر کرده است، میزان عرف طلای همراه مسافر 150 گرم است.

نادری این نظریه که بعضا از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می شود مبنی بر اینکه بخش عظیمی از کالای قاچاق از جمله طلای خارجی از طریق مبادی رسمی به داخل کشور صورت می گیرد را به شدت رد کرد و گفت: این نظریه ها غیر کارشناسی است.

این مقام مسئول در گمرک کشور اضافه کرد: اینکه گفته می شود 70 درصد از کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی صورت می گیرد را رد می کنم، چگونه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چنین نتیجه ای رسیده است؟ این نظریه ها توسط افرادی عنوان می شود که حتی نسبت به قوانین و مقررات گمرکی آگاهی ندارند.

نادری خطاب به ستاد مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد شده به کشور تنها 20 میلیون دلار که 60 درصد آن هم مشروبات الکلی بوده است، کشف شده است، پس بقیه این کالاها چه شده است؟ سازمانها برای رفع تکلیف از خود مشکلات را بر گردن سایر سازمانها می اندازند تا خود را نجات دهند.

واردات بنزین و خودرو

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد واردات بنزین گفت: طی 7 ماه ابتدای امسال واردات بنزین به کشور نداشته ایم و در فهرست 220 قلم کالایی که سهم عمده در واردات کشور دارند، واردات بنزین مشاهده نمی شود. در عین حال آماری تفکیک شده مربوط به صادرات بنزین نداریم.

معاون امور گمرکی گمرک ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد میزان واردات خودرو به کشور طی 7 ماه ابتدای امسال عنوان کرد: طی این مدت بالغ بر 20 هزار و 780 دستگاه خودرو به ارزش 445 میلیون دلار وارد کشور شده است.

وی افزود: این تعداد دستگاه در مقایسه با تعداد خودروهای وارداتی در مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین این تعداد 1.6 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهند.