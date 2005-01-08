عربستان سعودي مجددا از سفير ليبي در رياض خواست اين كشور را ترك كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز،اين مسئول دروزارت خارجه ليبي همچنين گفت:عربستان سعودي يكبار ديگرسفير ليبي دررياض را به خروج ازخاك اين كشورفرا خوانده به طوري كه عربستان براي اين سفير يك كشورميهمان است وبايد وي به كشورش بازگردد.

مقامات مسئول عربستان ازهر گونه اظهار نظر درمورد اين موضوع خودداري كردند .اين درحالي است كه ازماني كه عربستان سعودي سفيرخودش را درطرابلس به دليل توطئه زشت ليبي براي ترورعبدالله بن عبدالعزيز وليعهد عربستان سعودي دردسامبر گذشته فرا خواند روابط ميان طرابلس و رياض به سردي گراييده است .

ليبي همچنان اين اتهامات عربستان سعودي عليه اين كشور را رد مي كند ومعمرقذافي رهبر ليبي با رد توطئه چيني براي ترور وليعهد عربستان،هرگونه تيرگي روابط ميان دو كشوررا براساس شانتاژهاي تبليغاتي فاقد صحت رسانه هاي جمعي آمريكا رامورد سرزنش و ملامت قرار داد .

آغازتحقيقات آمريكا دردست داشتن ليبي درتوطئه ترور وليعهد عربستان درشرايطي صورت مي گيرد كه واشنگتن ولندن از بازگشت رهبر ليبي به جامعه بين المللي پس ازتصميم دست كشيدن ازفعاليت هاي هسته اي براي توليد سلاح كشتار جمعي استقبال كردند .

دراكتبر گذشته يك دادگاه آمريكا با صدورحكمي،عبدالرحمن العمودي فعال برجسته اسلام گراي آمريكايي را به جرم دست داشتن درهمكاري غير قانوني درليبي ونقش اش در توطئه چيني براي تروربه مدت 23 سال زنداني محكوم كرد .

براساس اسناد ومدارك اين دادگاه آمريكايي،عمودي گفته است كه به درخواست برخي از مسئولان ليبي با معارضان سعودي در لندن براي تروروليعهد عربستان درماه گذشته تماس گرفته است.واشنگتن وانگليس ماه گذشته يك اصول گراي معارض دولت عربستان به نام سعد الفقيه را نيزدر ليست تروريستها قرار دادند.

ياد آوري مي شود حسني مبارك رئيس جمهوري مصر هفته گذشته درچارچوب تلاش براي حل و فصل اختلافات ديپلماتيك ميان عربستان سعودي و ليبي به رياض سفر كرد اما به نظر مي رسد اين سفر بدون نتيجه بوده است .



پيش از اين نيزسرلشگرعمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصردسامبرگذشته براي آرام كردن تنش ميان رياض و طرابلس اقدام به سفر فوري به عربستان كرده بود.