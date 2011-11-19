برقراری امنیت از اولویت های بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظر عظیمی گفت: از اولویت های بسیج برقراری امنیت و دفاع از کشور است که سپاه و بسیج استان نیز در این راستا عمل می کند.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: یکی دیگر از فعالیتهای بسیج، حضور در عرصه های سازندگی و محرومیت زدایی است که خوشبختانه این فعالیت ها طی سه سال گذشته در استان رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: در طول سال گذشته، 2 میلیون و 500 نفر روز فعالیت در حوزه محرومیت زدایی و طرح هجرت 3 در کرمانشاه انجام شده است.

عظیمی تاکید کرد: بسیج کرمانشاه در بخش فرهنگی فعالیتهای بسیاری در این مدت داشته است که برگزاری نمایش رزمی فرهنگی ستارگان زمینی مهمترین این برنامه هاست.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: این نمایش با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد و بیش از 100 هزار نفر بازدیدکننده داشتیم.

وی در پایان با اشاره به فعالیت های انجام شده در راهیان نور کرمانشاه، گفت: خوشبختانه در طول سالهای اخیر به جبهه های غرب توجه خوبی شده و بخشی از عقب افتادگی‌ها جبران شده است.





