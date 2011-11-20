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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

از چهارمحال و بختیاری/

100 درصد شهرداریها در نمایشگاه مدیریت شهری شرکت کردند

100 درصد شهرداریها در نمایشگاه مدیریت شهری شرکت کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 100 درصد شهرداریهای این استان در نمایشگاه مدیریت شهری شرکت کردند.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه 27 شهرداری این استان در این همایش شرکت کردند، اظهار داشت: این همایش با شعار خدمات شهرداری، رفاه شهروندی به مدت سه روز در تهران برگزار شد که شهرداری این استان 15 لوح تقدیر و تندیس را از آن خود کردند.

وی افزود: استان چهار محال و بختیاری در این نمایشگاه به دلیل حضور فعال دراین نمایشگاه جزو استانهای برتر شناخته شد.

مدیرکل دفتر امور شهری استاندار چهار محال و بختیاری بیان داشت: مقامهای کسب شده در موضاعات فضای سبز، خدمات شهری، انفورماتیک، توسعه شهری، it، خدمات شهرداری، مشارکت مردمی در توسعه شهری و .... بوده است.
 

کد مطلب 1463673

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