100 درصد شهرداریها در نمایشگاه مدیریت شهری شرکت کردند

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه 27 شهرداری این استان در این همایش شرکت کردند، اظهار داشت: این همایش با شعار خدمات شهرداری، رفاه شهروندی به مدت سه روز در تهران برگزار شد که شهرداری این استان 15 لوح تقدیر و تندیس را از آن خود کردند.

وی افزود: استان چهار محال و بختیاری در این نمایشگاه به دلیل حضور فعال دراین نمایشگاه جزو استانهای برتر شناخته شد.

مدیرکل دفتر امور شهری استاندار چهار محال و بختیاری بیان داشت: مقامهای کسب شده در موضاعات فضای سبز، خدمات شهری، انفورماتیک، توسعه شهری، it، خدمات شهرداری، مشارکت مردمی در توسعه شهری و .... بوده است.

