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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۸

حواشی استخدام در آزمایشگاه /

تصاویر رامبد جوان و باران کوثری در "آزمایشگاه"/ امجد به جشنواره فجر می‌آید

تصاویر رامبد جوان و باران کوثری در "آزمایشگاه"/ امجد به جشنواره فجر می‌آید

اولین فیلم بلند سینمایی حمید امجد با نام "آزمایشگاه" و بازی باران کوثری و رامبد جوان برای حضور در جشنواره فیلم فجر آخرین مراحل فیلمبرداری را در تهران می‌گذراند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حدود 90 درصد از فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام شده است و به زودی به پایان می‌رسد. اولین نمایش "آزمایشگاه" در سی‌امین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان  حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود.

عوامل تولید "آزمایشگاه" عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمید امجد، تهیه‌کننده و مدیر فیلمبرداری: محمد احمدی، طراح : امیر اثباتی، طراح گریم : مهرداد میرکیانی، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: عباس کلانتری، دستیاران اول فیلمبردار: محمد ابرهیمیان و اکبر مشکینی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری نیک، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، عکاس: امیر عابدی و مدیر تدارکات: شهرام شفیعی.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به دستیار طراح: بابک صالح، دستیاران کارگردان: مهران شهرآشوب، پدیده جمالها
دستیاردوم فیلمبردار: محمد گودرزی با تشکر از حسین اسدی، دستیاران نور: امیر محمدی، حسین نصیری، دستیار تدارکات: رضا بداقی، مدیر صحنه: فرشادمهدیادگار، دستیارلباس : نازنین خاتمی.

در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

این فیلم سینمایی محصول موسسه سینمایی کویر و کانون ایران نوین است.

کد مطلب 1463688

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