به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حدود 90 درصد از فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام شده است و به زودی به پایان می‌رسد. اولین نمایش "آزمایشگاه" در سی‌امین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود.

عوامل تولید "آزمایشگاه" عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمید امجد، تهیه‌کننده و مدیر فیلمبرداری: محمد احمدی، طراح : امیر اثباتی، طراح گریم : مهرداد میرکیانی، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: عباس کلانتری، دستیاران اول فیلمبردار: محمد ابرهیمیان و اکبر مشکینی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری نیک، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، عکاس: امیر عابدی و مدیر تدارکات: شهرام شفیعی.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به دستیار طراح: بابک صالح، دستیاران کارگردان: مهران شهرآشوب، پدیده جمالها

دستیاردوم فیلمبردار: محمد گودرزی با تشکر از حسین اسدی، دستیاران نور: امیر محمدی، حسین نصیری، دستیار تدارکات: رضا بداقی، مدیر صحنه: فرشادمهدیادگار، دستیارلباس : نازنین خاتمی.

در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

این فیلم سینمایی محصول موسسه سینمایی کویر و کانون ایران نوین است.