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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

کبیری پور:

مداحان و مربیان قرآن استان چهار محال و بختیاری بیمه نیستند

مداحان و مربیان قرآن استان چهار محال و بختیاری بیمه نیستند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مشاورفرهنگی سازمان تبلیغات استان چهار محال و بختیاری گفت: مداحان و مربیان قرآن استان چهار محال و بختیاری تاکنون بیمه نشده اند.

اشرف کبیری پوردر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در خصوص بیمه مداحان و مربیان قرآن خانم این استان تا کنون هیچ اقدامی نشده است، اظهار داشت: تعداد محدودی از مربیان قرآن و مداحان مرد در این استان بیمه شده اند.

وی تصریح کرد:230 مربی قرآن در این استان وجود دارد که تعداد 165 نفر آن خانم است.

مشاورفرهنگی سازمان تبلیغات استان چهار محال و بختیاری افزود: بیش از 109 مرکز مذهبی در این استان فعال هستند که در طول سال استفاده از پتانسیل این قشر می تواند مروجان مذهبی، آموزشی و حتی در زمینه بهداشتی با مردم باشند.

وی عنوان کرد: مداحان و مربیان جهت تشکیل، تشکلهای مذهبی در این استان نیاز به حمایت مالی و برنامه مدون دارند.

کد مطلب 1463692

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