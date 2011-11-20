افزایش واردات سیگار و تلفن همراه/ ترخیص نسیه کالاهای بخش تولید

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا نادری در یک نشست خبری از افزایش حجم واردات سیگار و تلفن همراه از مبادی رسمی با تغییر تعرفه خبرداد و گفت: انحصار در سیگار ضروری نیست اما در سایر کالاها الزامی است.

این مقام مسئول در گمرک کشور افزود: رقم حقوق ورودی واردات پوشاک خارجی در هر کیلو 25 هزار تومان است، این در حالی است که حجم پوشاک خارجی در داخل کشور زیاد است اما میزان واردات رسمی آن به داخل کشور کم است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: پیش بینی می شود که با منطقی شدن ماخذ حقوق ورودی پوشاک خارجی به کشور و تغییر آن به ماخذ 100 درصد ارزش، میزان زیادی از ورود یا ترانزیت پوشاک خارجی برچیده شود.

نوسانات ارزی

وی در مورد تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر واردات و صادرات کشور اظهارداشت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بر این اعتقاد است که نرخ ارز و دلار باید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد. به هر حال میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از رشد ارزش برخودار هستند.

نادری عنوان کرد: اخیرا یکی از مسئولان بانک مرکزی اظهارنظر کرده است مبنی بر اینکه اگر برای صادرات مکانیزم های تشویقی و سازو کارهای جدی تری را اتخاذ کنیم، در رشد صادرات کشور موثر خواهد بود، اما کارشناسان اقتصادی هنوز به این نتیجه نرسیده اند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران از حمایت گمرک از واحدهای تولیدی خبرداد و تصریح کرد: برای این منظور گمرک کالاهای مورد نیاز بخش تولید را به صورت نسیه ترخیص می کند.