تامین اعتبار برای موسسه های قرآنی ضروری است

مژگان مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال است، اظهار داشت: خداوند قرآن و عطرت را برای همه بشریت قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه انسان همواره چهار نوع ارتباط با خدا دارد، تصریح کرد: ارتباط اولیه انسان ارتباطی است که با طبیعت برقرار می کند، ارتباط دوم با هم نوع خودش، ارتباط سوم با خالق و ارتباط چهارم با خودش است.

مختاری با بیان اینکه مشکلاتی که جوانان دارند ارتباط با خودشان است، عنوان کرد: اگر انسان ارتباطش با خودش قطع شود، همه ارتباطات بعدی نیز قطع می شود.

نماینده تشکل قرآنی استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: موسسات دینی، مذهبی و قرآنی که در این راستا تاسیس می شود نیازمند یک برنامه ریزی مدون و یک چهار چوب کاری مشخص در راستا جوانان هستند.

وی افزود: موسساتی که در راستای فرهنگ جوانان جوانان راه اندازی می شود باید موسسه های کیفی باشند.

مختاری عنوان کرد: هدف از تشکیل موسسات قرآنی آموزش جوانان با محوریت قرآن و عطرت است.

نماینده تشکلهای قرآنی استان چهار محال و بختیاری ادامه داد: بی شک تحولات بی سابقه در دولت نهم و دهم در امر ترویج قرآن و عطرت به طور انبوه و گسترده انجام شده که نشان دهنده عظم ملی و نزدیک شدن به جامعه اسلامی است.

مختاری تاکید کرد: اگر موسسات قرآنی حمایت نشوند و اعتباری برای آنها در نظر گرفته نشود بازدهی خوبی نمی تواند داشته باشد.

نماینده تشکلهای قرآنی استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: با توجه به مسائل قرآنی و توجه به کیفیت مسائل قرآنی بازدهی مثبت از این موسسات می توان داشته باشیم.

مختاری عنوان کرد: موضوع آموزش قرآن و اهمیت دادن به آن، موضوعی است که اکثر نهادهای دولتی و غیر دولتی به آن توجه می کنند.

مختاری تصریح کرد: کم رنگ بودن فرهنگ قرآن در میان اقشار مردم نیازمند یک برنامه ریزی صحیح است.