4200 کار آفرین در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

مریم ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات سازمان تعاونی زنان روستایی تسهیلات بانکی است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزان استانی باید فعالیت شبکه تعاونی روستایی زنان را بشناسند، بیان داشت: استانداری باید مکانی را برای حمایت تشکلها در نظر بگیرد که بتوانند مشکلات خود را بهتر حل کنند.

نماینده زنان کار آفرین استان چهار محال و بختیاری عنوان کرد: تعاونی روستایی زنان جمع زیادی از زنان روستایی در سطح این استان را پوشش می دهند.

وی با اشاره به اینکه شوراها باید با تشکلها و تعاونیهای زنان همکاری و مشارکت داشته باشند، بیان داشت: دولت باید اعتباری برای تشکلهای تعاونی روستایی در سطح این استان در نظر بگیرد.