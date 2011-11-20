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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

ایزدی:

4200 کار آفرین در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

4200 کار آفرین در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده زنان کار آفرین استان چهار محال و بختیاری گفت: چهار هزار و 200 کارآفرین در استان وجود دارد.

مریم ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات سازمان تعاونی زنان روستایی تسهیلات بانکی است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزان استانی باید فعالیت شبکه تعاونی روستایی زنان را بشناسند، بیان داشت: استانداری باید مکانی را برای حمایت تشکلها در نظر بگیرد که بتوانند مشکلات خود را بهتر حل کنند.

نماینده زنان کار آفرین استان چهار محال و بختیاری عنوان کرد: تعاونی روستایی زنان جمع زیادی از زنان روستایی در سطح این استان را پوشش می دهند.

وی با اشاره به اینکه شوراها باید با تشکلها و تعاونیهای زنان همکاری و مشارکت داشته باشند، بیان داشت: دولت باید اعتباری برای تشکلهای تعاونی روستایی در سطح این استان در نظر بگیرد.

کد مطلب 1463701

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