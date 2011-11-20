فعالیت سازمانهای مردم نهاد تحولی برای ارتقا مشارکت مردم است

فرشته اعلایی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت سازمان مردم نهاد تحولی برای ارتقای مشارکت اقشار مختلف جامعه در حوزه برنامه ریزی و اجرای برنامه های دولت است، اظهار داشت: این برنامه ریزیها با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت زنان در راستای بهره برداری کیفی از توانمندی های بالقوه آنها است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان بروجن زمینه مناسبی برای آموزش زنان در کانونهای فرهنگی اجتماعی وجود دارد، بیان داشت: کمیته هایی از قبیل زنان، پیش سلامت، کمیته جوان، کمیته بانوان نیکو کار، کمیته جوانان در شرف ازدواج و...با هدف اجرای مشاوره زنان و احتمام در امر اطلاع رسانی زنان ایجاد شده است.

نماینده بهداشت و درمان شهرستان بروجن با بیان اینکه مقوله ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است، عنوان کرد: تصمیم به ازدواج باید زمانی صورت گیرد که جوانان اطلاع و آگاهی زیادی را در مورد ازدواج داشته باشند.