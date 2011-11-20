به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در مراحل تدوین توسط حیدری کارگردان فیلم قرار دارد و باربد بیات نیز ساخت موسیقی را در اوکراین انجام می‌دهد. صداگذاری "دوباره با هم" مشخص نشده است و این فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش می‌شود.

تهیه‌کنندگی "دوباره با هم" به کارگردانی روزبه حیدری و تهیه‌کنندگی جمشید حیدری ساخته می‌شود. در این فیلم حمید فرخ‌نژاد، سحر قریشی، مهرداد ضیائی، امیرحسین آرمان و ... بازی می‌کنند.

مضمون این فیلم ملودرام و اجتماعی است. این فیلم درباره تاثیرات جامعه بر زندگی یک زن و شوهر است. حدود 20 درصد فیلمبرداری "دوباره با هم" در شهر تهران و بقیه در شهرهای جنوبی کشور فیلمبرداری می‌شود. این اولین فیلم روزبه حیدری در ایران است.

"کیش ومات" آخرین فیلم بلند سینمایی جمشید حیدری است که در آن حمید گودرزی، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، بهنوش بختیاری و اکبر عبدی بازی کردند.