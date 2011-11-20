به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در مراحل تدوین توسط حیدری کارگردان فیلم قرار دارد و باربد بیات نیز ساخت موسیقی را در اوکراین انجام میدهد. صداگذاری "دوباره با هم" مشخص نشده است و این فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش میشود.
تهیهکنندگی "دوباره با هم" به کارگردانی روزبه حیدری و تهیهکنندگی جمشید حیدری ساخته میشود. در این فیلم حمید فرخنژاد، سحر قریشی، مهرداد ضیائی، امیرحسین آرمان و ... بازی میکنند.
مضمون این فیلم ملودرام و اجتماعی است. این فیلم درباره تاثیرات جامعه بر زندگی یک زن و شوهر است. حدود 20 درصد فیلمبرداری "دوباره با هم" در شهر تهران و بقیه در شهرهای جنوبی کشور فیلمبرداری میشود. این اولین فیلم روزبه حیدری در ایران است.
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